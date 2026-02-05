　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

▲▼ 東森農場龍眼乾黃偉哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲（左起）購物專家劉怡君、東森購物電視事業部執行長李國維、臺南市長黃偉哲、東森購物整合行銷部副總經理洪茂光一起行銷推廣台南東山窯燒柴焙龍眼乾。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著農曆新年進入倒數，台南市長黃偉哲再次展現「最強推銷員」實力，第21 度受邀登上東森農場Live直播節目，親自為在地農產站台，帶來正宗東山窯燒龍眼乾，在年前做最後一波產地直送，東森集團總裁王令麟也力挺祭出50%東森幣的超狂回饋，換算下來，一包相當於只要90元，產品一上架即獲消費者熱烈回響，開檔不久訂購電話即刻爆線，30分鐘6000包瞬間銷售一空。

東山窯燒龍眼乾是台南當地極具代表性的農產品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神，每一顆高品質的龍眼乾都是「體力與火候」的結晶。此次東森農場嚴選連知名冠軍麵包師傅吳寶春都指定使用的龍眼乾，小農劉梅花、劉家峻分享其製作過程遵循土窯古法烘焙，將採下來的龍眼放進窯灶上的烘籠內，需歷經6天5夜132小時以上長時間日夜不斷火的低溫燻焙，使龍眼內部水分徹底乾燥，期間手上的鏟子幾乎不能停，還得精準控制火候，並堅持使用「龍眼木」作為柴火，才能燒出那股極具深度、不用吃光聞就很有香氣的天然煙燻味，成就獨特濃郁的層次風味。

▲▼ 東森農場龍眼乾黃偉哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森農場嚴選台南東山土窯柴燒龍眼乾， 6包僅需1,080元，再回饋50%東森幣，吸引消費者搶購。

儘管柴燒後的龍眼乾外殼看起來比較樸實、甚至黑了一點，但剝開後的琥珀色果肉厚實Ｑ彈，且大小與50元硬幣相仿。東森農場推出3包加碼送3包的豪邁組合，共6包僅賣1080元，再回饋50%東森幣，換算下來單包價格直接來到90元，運費由東森全額吸收，讓現場訂購電話瞬間爆線。黃偉哲也分享內行吃法，天冷時將龍眼乾泡水再加入枸杞，來上一杯桂圓枸杞茶，或熬煮桂圓粥，都是暖身補氣的首選。

▲▼ 東森農場龍眼乾黃偉哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台南東山窯燒柴焙龍眼乾沖泡枸杞桂圓紅棗茶，養生補氣。

黃偉哲指出，台南東山是全台灣數一數二的龍眼產地，做成龍眼乾，一年四季都能品嚐到，只是受到去年風災影響，龍眼產量銳減，在「物以稀為貴」的情況下，這份台南農產好物更顯珍貴，適逢年節將至，龍眼乾寓意「多子多孫」且圓滿吉祥，送禮自用兩相宜，吃起來格外喜氣。而第21次來到東森農場，有感於平台長期對小農的關照與支持，不僅深受小農感謝，也在消費者間建立好口碑，讓他直說「買好的農產品認明東森嚴選就對了！」

黃偉哲特別提到，東森農場每次行銷附加50%東森幣回饋，成功帶動民眾購買欲與產品銷量，除了買到好吃、健康的優質產品，又能幫助小農，以及獲得實質的高額回饋，使得回購率與黏著度很高，讓身為台南市「大家長」努力推廣農產品的他深有感觸，也是他一次又一次親上東森農場的原因，也期望鳳梨、芒果、文旦等東森農場的「常客」，2026年能持續將這些台南優質好物介紹給消費者。

▲▼ 東森農場龍眼乾黃偉哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲購物專家怡君在節目中感性落淚，頒發感謝狀感謝台南市長黃偉哲21 趟上東森購物為在地小農的農產品推廣行銷。

節目現場也出現了溫馨的一幕，主持東森農場Live已5年的購物專家怡君，頒發感謝狀給黃偉哲時忍不住情緒、感動落淚，她感性表示，只要台南農產品需要銷路，市長總是第一時間響應，連續 21趟親力親為來到東森農場的堅持，讓她看到一位首長守護農民的心意。黃偉哲則謙虛回應，每當農產品需要行銷，東森總是最大方給予回饋，身為市長更要帶著最好的產品來到會員面前。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，即使面對疫情對地方產業的衝擊，也率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

好市多充電費率限時調降　每度8元降至5.5元

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠　蛋白優酪任2件59元

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

好市多充電費率限時調降　每度8元降至5.5元

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠　蛋白優酪任2件59元

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

【受傷警第一視角】滿臉血喊沒事！ 路人幫壓制中槍：打到我了啦

消費熱門新聞

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

好市多充電費率調降　每度8元降至5.5元

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

更多熱門

相關新聞

30分鐘賣光1600公斤！黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

30分鐘賣光1600公斤！黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

佳節將近，甜香先到，台南市長黃偉哲5日再度受邀登上電視購物直播節目，親自為台南在地農產──東山窯燒龍眼乾站台行銷，產品一上架即引發搶購熱潮，備貨6000包、總計超過1600公斤，短短30分鐘內全數售罄，展現消費者對台南農特產品質的高度信賴與支持。

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大道640坪基地曝光

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大道640坪基地曝光

台南隨機攻擊案引爆不安李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

台南隨機攻擊案引爆不安李伯利籲從親職教育與緝毒源頭重建治安

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

即／台南足療師隨機砍人釀2傷遭聲押

即／台南足療師隨機砍人釀2傷遭聲押

關鍵字：

東森購物王令麟小農東森農場黃偉哲台南ET嚴選小農台南小農東山龍眼乾

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面