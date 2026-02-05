龍眼圓滿好過年！黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾30分鐘6千包火速秒殺

▲（左起）購物專家劉怡君、東森購物電視事業部執行長李國維、臺南市長黃偉哲、東森購物整合行銷部副總經理洪茂光一起行銷推廣台南東山窯燒柴焙龍眼乾。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著農曆新年進入倒數，台南市長黃偉哲再次展現「最強推銷員」實力，第21 度受邀登上東森農場Live直播節目，親自為在地農產站台，帶來正宗東山窯燒龍眼乾，在年前做最後一波產地直送，東森集團總裁王令麟也力挺祭出50%東森幣的超狂回饋，換算下來，一包相當於只要90元，產品一上架即獲消費者熱烈回響，開檔不久訂購電話即刻爆線，30分鐘6000包瞬間銷售一空。

東山窯燒龍眼乾是台南當地極具代表性的農產品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神，每一顆高品質的龍眼乾都是「體力與火候」的結晶。此次東森農場嚴選連知名冠軍麵包師傅吳寶春都指定使用的龍眼乾，小農劉梅花、劉家峻分享其製作過程遵循土窯古法烘焙，將採下來的龍眼放進窯灶上的烘籠內，需歷經6天5夜132小時以上長時間日夜不斷火的低溫燻焙，使龍眼內部水分徹底乾燥，期間手上的鏟子幾乎不能停，還得精準控制火候，並堅持使用「龍眼木」作為柴火，才能燒出那股極具深度、不用吃光聞就很有香氣的天然煙燻味，成就獨特濃郁的層次風味。

▲東森農場嚴選台南東山土窯柴燒龍眼乾， 6包僅需1,080元，再回饋50%東森幣，吸引消費者搶購。

儘管柴燒後的龍眼乾外殼看起來比較樸實、甚至黑了一點，但剝開後的琥珀色果肉厚實Ｑ彈，且大小與50元硬幣相仿。東森農場推出3包加碼送3包的豪邁組合，共6包僅賣1080元，再回饋50%東森幣，換算下來單包價格直接來到90元，運費由東森全額吸收，讓現場訂購電話瞬間爆線。黃偉哲也分享內行吃法，天冷時將龍眼乾泡水再加入枸杞，來上一杯桂圓枸杞茶，或熬煮桂圓粥，都是暖身補氣的首選。

▲台南東山窯燒柴焙龍眼乾沖泡枸杞桂圓紅棗茶，養生補氣。

黃偉哲指出，台南東山是全台灣數一數二的龍眼產地，做成龍眼乾，一年四季都能品嚐到，只是受到去年風災影響，龍眼產量銳減，在「物以稀為貴」的情況下，這份台南農產好物更顯珍貴，適逢年節將至，龍眼乾寓意「多子多孫」且圓滿吉祥，送禮自用兩相宜，吃起來格外喜氣。而第21次來到東森農場，有感於平台長期對小農的關照與支持，不僅深受小農感謝，也在消費者間建立好口碑，讓他直說「買好的農產品認明東森嚴選就對了！」

黃偉哲特別提到，東森農場每次行銷附加50%東森幣回饋，成功帶動民眾購買欲與產品銷量，除了買到好吃、健康的優質產品，又能幫助小農，以及獲得實質的高額回饋，使得回購率與黏著度很高，讓身為台南市「大家長」努力推廣農產品的他深有感觸，也是他一次又一次親上東森農場的原因，也期望鳳梨、芒果、文旦等東森農場的「常客」，2026年能持續將這些台南優質好物介紹給消費者。

▲購物專家怡君在節目中感性落淚，頒發感謝狀感謝台南市長黃偉哲21 趟上東森購物為在地小農的農產品推廣行銷。

節目現場也出現了溫馨的一幕，主持東森農場Live已5年的購物專家怡君，頒發感謝狀給黃偉哲時忍不住情緒、感動落淚，她感性表示，只要台南農產品需要銷路，市長總是第一時間響應，連續 21趟親力親為來到東森農場的堅持，讓她看到一位首長守護農民的心意。黃偉哲則謙虛回應，每當農產品需要行銷，東森總是最大方給予回饋，身為市長更要帶著最好的產品來到會員面前。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，即使面對疫情對地方產業的衝擊，也率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。