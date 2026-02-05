　
大陸 大陸焦點 特派現場

不是挖礦是掃地！　陸銀樓老闆單月「掃出1700g金粉」值911萬元

▲老闆表示大多從地毯上掃出。（圖／翻攝自微博）

▲老闆表示，大多從地毯上掃出。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國杭州一家銀樓近日宣稱，近期打金工作量大增，1個月內從打金作業產生的「垃圾」中，回收約1700克金粉，經熔煉後價值接近200萬元（人民幣，下同，約台幣911萬元），引發外界熱議。對此，業者強調，金粉來自黃金切割、打磨過程中的正常耗損，並非刻意回收顧客黃金。

據《中國藍新聞》報導，所謂的金粉主要產生於黃金切割與打磨時，粉塵會混合在操作台縫隙、地面、地毯或通風系統中，屬於產業中常見的正常損耗。店家表示，平時打磨剩下的金屑多半落在工作人員腳踩的地毯上，後續可集中回收，進行二次提煉，重新熔煉成金條。

▲1700g金粉提煉出來的金條。（圖／翻攝自微博）

▲1700g金粉提煉出來的金條。（圖／翻攝自微博）

報導指出，金粉價值之所以受到關注，與近期國際金價飆升有關。2026年2月初，國際金價單日漲幅達6.19%，一度突破每盎司5000美元，創下2009年以來新高。在高金價推動下，每克黃金價格已超過400元人民幣，1700克裸金市值約190萬元，實際純化後的收益則可能略低。

隨著相關消息在網路流傳，也引發部分消費者疑慮。有網友擔心，部分銀樓可能透過虛報損耗、遙控電子秤作弊，甚至使用王水偷金等方式，將顧客的黃金轉化為「垃圾收益」。更有人分享個人經驗，稱送去打金的5克黃金，最後僅剩0.41克，質疑損耗過高。

對此，涉事店家回應表示，打金加工過程全程透明，損耗比例事前都會向顧客說明，並依約進行補償，強調若有偷金行為，「早就被顧客檢舉了」。業者也指出，金粉回收屬於行業內公開存在的作業環節，並非秘密，更不代表刻意剝削消費者。

02/03 全台詐欺最新數據

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

他住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」虧本賣房

為了不再忍受每天等20分鐘電梯的煎熬，中國杭州一名住在40樓的馬先生選擇賣掉住宅。該房源曾是當地一度熱度極高的「萬人搖紅盤」，但實際入住後，馬先生卻因生活品質問題毅然虧本出清，引發外界對超高層住宅居住體驗的討論。

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」

陸老牌999純金飾遭爆「摻鐵銀鈀」

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

金價暴力反彈創17年最強單日　美銀示警貴金屬「高波動成新常態」

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

關鍵字：

金粉回收黃金銀樓打金金價杭州

