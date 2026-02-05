雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

▲摩斯漢堡雞塊長毛。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名林小姐今（5）日上午購買摩斯漢堡，未料卻發現雞塊冒出不明毛絮，直言「胃口盡失」。衛生局到場調查，則是沒有發現異狀，由於雞塊上游廠商在外縣市，將由轄管單位接續調查。摩斯漢堡則表示已深入調查確認，確保所有消費者的用餐品質。

林小姐表示自己是摩斯漢堡愛好者，今天透過外送平台訂購豬排堡、雞塊，正當要將雞塊放進嘴裡時，發現雞塊上竟然有毛，嚇得碰都不敢碰。她直言，若是頭髮還尚可接受，但這個不明的毛絮，疑似是鍋碗瓢盆的鋼絲，明顯是製造端問題，希望衛生局介入調查。

網友看過照片後，紛紛猜測卡在雞塊上的毛可能出處，「那是洗碗用的聚脂纖維做成的菜瓜布」、「那應該是洗油鍋的菜瓜布，是說這麼大的菜瓜布毛還出餐有點扯」、「哇噻…這看起來很像是卡在雞塊裡面，是生產端有問題…？」、「感覺是洗夾子的菜瓜布，夾雞塊的時候插上去的」。

▲衛生局前往摩斯漢堡稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局獲報後派員到現場稽查，業者表示，未接獲消費者反應，不確定照片所示問題雞塊是否為其所供應。稽查人員於現場檢視，店家販售的雞塊為上游廠商提供的完整包裝半成品，開封後即進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊內外均未有異物，貯存及作業環境符合食品良好衛生規範準則（GHP）規定。

衛生局稽查人員於現場輔導業者處理消費者客訴，基於源頭管理，此食品疑慮案件將移請轄管外縣市衛生局續辦，以維護民眾食的安全。

摩斯漢堡則透過聲明回應，「安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認，已確保所有消費者的用餐品質，感謝消費者的建議指教」。