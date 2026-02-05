　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

30分鐘賣光1600公斤！　黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

佳節將近，甜香先到，台南市長黃偉哲5日再度受邀登上電視購物直播節目，親自為台南在地農產──東山窯燒龍眼乾站台行銷，產品一上架即引發搶購熱潮，備貨6000包、總計超過1600公斤，短短30分鐘內全數售罄，展現消費者對台南農特產品質的高度信賴與支持。

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，東山窯燒龍眼乾是台南極具代表性的傳統農產加工品，不只是食物，更是一段代代相傳的生活工藝。龍眼在一年中最炎熱的時節採收，而柴燒焙灶則需在高溫與濃煙中，日夜不斷火、低溫長時間燻焙，才能成就層次豐富、帶有獨特煙燻香氣的風味，無論日常滋補或節慶送禮都相當合適。

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持使用在地龍眼與龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序都需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正。東森集團長期秉持「挺農民、助在地」理念，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

市府也說，東山得天獨厚的地理環境與氣候條件，孕育出果肉厚實、甜度高、香氣濃郁的龍眼，經傳統柴燒焙製後，甜味更加醇厚、口感Q彈，已成為台南重要的特色農產之一，並獲得國內外專業職人與市場肯定。

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府強調，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品，誠摯邀請全國民眾以實際行動支持在地農業；不論節慶送禮或日常食用，選擇台南東山窯燒龍眼乾，都是對農民辛勞與百年傳統工藝最實在的肯定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

暖流不缺席！西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

結合咖啡與文化敘事　馨苑小料理松竹店重塑台菜日常樣貌

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

台東議會春節前夕慰勞警察　力挺重要節日安全維護工作

林保署台東分署攜手志工池上植樹　打造鳥語花香健康綠色防護網

六河分署拜會台南地檢署　深化跨域合作守護水環境

馬年燈會主燈、小提燈亮相　張善政邀市民「飛馬耀桃園」

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

痛苦並快樂著be like...

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

更多熱門

相關新聞

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

黃偉哲21度上東森農場　東山龍眼乾秒殺

隨著農曆新年進入倒數，台南市長黃偉哲再次展現「最強推銷員」實力，第21 度受邀登上東森農場Live直播節目，親自為在地農產站台，帶來正宗東山窯燒龍眼乾，在年前做最後一波產地直送，東森集團總裁王令麟也力挺祭出50%東森幣的超狂回饋，換算下來，一包相當於只要90元，產品一上架即獲消費者熱烈回響，開檔不久訂購電話即刻爆線，30分鐘6000包瞬間銷售一空。

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

黃偉哲第一時間到院探視

黃偉哲第一時間到院探視

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車黃偉哲感謝善行

白京建設傳愛14載再捐第15輛救護車黃偉哲感謝善行

關鍵字：

黃偉哲電視東山窯燒龍眼乾

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面