30分鐘賣光1600公斤！　黃偉哲再登電視直播力推東山窯燒龍眼乾人氣爆棚

▲台南市長黃偉哲5日再度登上電視購物直播節目，親自為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，短短30分鐘內逾1,600公斤全數售罄，展現台南農產的超強買氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

佳節將近，甜香先到，台南市長黃偉哲5日再度受邀登上電視購物直播節目，親自為台南在地農產──東山窯燒龍眼乾站台行銷，產品一上架即引發搶購熱潮，備貨6000包、總計超過1600公斤，短短30分鐘內全數售罄，展現消費者對台南農特產品質的高度信賴與支持。

黃偉哲表示，東山窯燒龍眼乾是台南極具代表性的傳統農產加工品，不只是食物，更是一段代代相傳的生活工藝。龍眼在一年中最炎熱的時節採收，而柴燒焙灶則需在高溫與濃煙中，日夜不斷火、低溫長時間燻焙，才能成就層次豐富、帶有獨特煙燻香氣的風味，無論日常滋補或節慶送禮都相當合適。

市府指出，東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持使用在地龍眼與龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序都需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正。東森集團長期秉持「挺農民、助在地」理念，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。

市府也說，東山得天獨厚的地理環境與氣候條件，孕育出果肉厚實、甜度高、香氣濃郁的龍眼，經傳統柴燒焙製後，甜味更加醇厚、口感Q彈，已成為台南重要的特色農產之一，並獲得國內外專業職人與市場肯定。

台南市政府強調，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品，誠摯邀請全國民眾以實際行動支持在地農業；不論節慶送禮或日常食用，選擇台南東山窯燒龍眼乾，都是對農民辛勞與百年傳統工藝最實在的肯定。