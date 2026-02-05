　
社會 社會焦點 保障人權

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

▲王姓女騎士父親及丈夫前往板殯陪同相驗、處理後事。（圖／記者陳以昇攝）

▲王女父親及丈夫前往板殯相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區一名27歲王姓孕婦，4日晚間6時許騎車行經環漢路二段時，不慎自撞路邊緣石後再衝撞電桿，經送醫搶救後仍不幸身亡，懷胎9月的孩子也胎死腹中。今(5日)檢方會同法醫至殯儀館相驗遺體，初步檢視傷勢集中在右上半邊，王女父親與丈夫無意見，但丈夫在接到葬儀社遞上的嬰兒用品時，忍不住流下了哀痛的眼淚。

臨盆女騎士懷胎9月 一屍兩命慘死

初步調查，王女預產期在下個月，4日晚間6時許騎車返家沿環漢路二段往三重方向行駛時，先撞上路邊緣石後，連人帶車彈向路邊燈桿，衝擊力道之大，造成王女臉部、頭部重創，多顆牙齒斷裂，以及左手骨折，機車則噴飛滑行20公尺之遠。警消獲報抵達現場時，王女已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，仍於晚間7時50分宣告不治，造成一屍兩命的悲劇。

▲▼27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲王女撞到緣石後摔車，再撞上電桿，當場失去呼吸心跳。（圖／記者陳以昇翻攝）

傷勢集中右上半邊身體 檢方下周二複驗

檢方初步相驗，王女因撞到電桿，傷勢集中在右上半邊身體，上下唇嚴重挫傷、門牙斷裂，左下臂則有閉鎖性骨折，推斷是因王女在最後一刻下意識用手臂支撐所致，結束後檢方訂於10日複驗，要查看救護紀錄及消防到場秘錄器，將進一步釐清王女死因。

丈夫一夜痛失妻兒 見嬰兒用品激動落淚

對此王女丈夫與父親並無意見，但在離去前，葬儀社將買來的孩子衣物與玩具交給丈夫，由他燒給無緣的孩子，做為最後禮物，原先並無特別情緒波瀾的他，見到這些東西激動流下心痛的眼淚，難以接受。

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

