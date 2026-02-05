高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

▲Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

配合「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」年度盛事，高雄市政府觀光局攜手高雄市輪船公司推出「超人力霸王」聯名海上巴士，及「金棧遊港IP主題遊港航班」。從2月7日至3月1日，超人力霸王將化身守護者，陪伴遊客穿梭於棧貳庫、旗津與愛河灣之間，為南台灣的冬日假期注入滿滿正能量。

活動期間推出兩大主題航線，滿足交通觀光與遊港活動需求:

主題一、Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士

往返棧貳庫與旗津的海上巴士， 1月29日已搶先曝光，雄棧一號渡輪全船披上「2026高雄冬日遊樂園x超人力霸王」主題視覺，全票只要80元，旅客就能在享受交通觀光的同時，還能與帥氣的英雄角色近距離合照。

為了回饋廣大市民與遊客，活動期間搭乘海上巴士「棧貳庫-旗津航線」，將有機會獲得限量超人力霸王驚喜IP贈品，數量有限，送完為止。

▲Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士，只要80元就能搭。（圖／記者賴文萱翻攝）

主題二、金棧遊港「超人力霸王」主題遊港活動

2月7日起至3月1日每週六、週日，推出期間限定金棧遊港「高雄冬日遊樂園」主題航班(棧貳庫往返愛河灣)，活動期間搭乘金棧遊港主題航班之旅客，可額外獲得「超人力霸王 IP 燈會禮包」及「特色餐點」乙組。其中，2月27、28日再加碼贈送「超人力霸王IP小提燈（每趟限量50組）」。

高雄市輪船公司董事長張淑娟表示，本次聯名主題航線是希望透過「2026 冬日遊樂園」的熱鬧氛圍，結合IP的號召力，讓原本的船舶運輸服務，增添城市限定的特色魅力，更是屬於旅客們跨世代的英雄圓夢之旅。

搭乘主題渡輪海上巴士航班「棧貳庫↔旗津」及金棧遊港「高雄冬日遊樂園」主題航班，詳細開航時間、票價及預約方式，可至高雄市輪船公司FB、IG及官網查詢。