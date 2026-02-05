　
地方 地方焦點

強化校園工程品質　南市教育局落實三級品管打造安全學習環境

▲台南市教育局推動校園工程督導機制，邀請外聘專業委員進場查核，確保施工品質。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動校園工程督導機制，邀請外聘專業委員進場查核，確保施工品質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為確保校園工程施工品質與師生使用安全，台南市教育局持續推動校園工程督導機制，邀集具不同專業背景與實務經驗的外聘督導委員進場查核，提出具體改善建議，協助學校精進工程管理與施工品質，全面落實公共工程三級品管制度，從制度面嚴格把關，打造安全、舒適且符合教學需求的校園環境。

教育局指出，目前刻正進行重建工程的校園，均已至少完成一次工程督導，採取「陪伴學校、輔導精進」的方式進行查核，協助校方在工程進行中即時修正缺失，避免問題累積，確保工程品質與工期同步到位。

市長黃偉哲表示，校園工程攸關師生日常使用安全，市府一貫要求「如期、如質」是最基本原則，透過專業督導機制把關施工細節與工地安全管理，確保每一分建設經費都用在刀口上，讓家長放心、學校安心。南市校舍建設成果近年也屢獲肯定，累計榮獲園冶獎6座、國家卓越建設獎13座及市府公共工程優質獎9座，展現市府團隊在工程品質控管上的專業實力。

▲台南市教育局推動校園工程督導機制，邀請外聘專業委員進場查核，確保施工品質。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，自109年至114年間，南市已重建校舍23棟，投入經費逾16億7,000萬元。由於校園建築使用年限長、工程介面複雜，更需透過制度化管理降低風險。教育局以工程督導搭配三級品管制度，協助學校督促廠商落實一級品管，輔導學校執行二級品管工程督導，並配合市府及中央主管機關的三級品管查核，針對施工品質、工地安全、材料與工法、現場管理及實際使用需求等面向，提出具體改善要求與建議。

教育局補充，外聘工程督導委員在查核過程中，針對現場動線安全、施工圍籬與警示設置、工序銜接、材料與品質檢驗，以及缺失改善等項目，均提出具體可行的改善建議，並要求學校與廠商依期限完成回復與修正，以確保後續施工品質穩定、工程如期推進，同時兼顧學校及幼兒園的使用安全與教學需求。

▲台南市教育局推動校園工程督導機制，邀請外聘專業委員進場查核，確保施工品質。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，市府工務局亦設有施工查核制度，與教育局工程督導機制相互搭配，形成雙層把關、相輔相成的管理架構。未來將持續依工程性質與工期，規劃組成督導小組，擴大校園工程督導與查核頻率，並精進工地安全管理、品質檢驗與缺失追蹤機制，確保校園工程以學生為核心、以安全為底線，打造更安全、友善且具前瞻性的學習環境。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

花蓮縣政府教育處自113年起系統性地推動縣內學校設施設備改善，並以各校提報「總體計畫」的方式辦理，請學校先行盤點校內設施狀況，並依急迫性及重要性進行優先排序後報府，作為後續審查與核定依據，以提升整體資源配置效益。

