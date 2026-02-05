　
大陸 大陸焦點 特派現場

川習通話談台灣　王信賢：華府不因北京改變對台議程

▲▼國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸國家主席習近平昨（4）日與美國總統川普通電話，兩人談及台灣議題。國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢向《東森新媒體ETtoday》分析，兩人就台灣議題依舊各說各話，並認為川普意識到「台灣牌」對美國的價值，不會因北京態度改變對台議程。

習近平於通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題；台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去；美方務必慎重處理對台軍售問題。據新華社引述，川普稱重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。

王信賢認為，習近平與川普依舊是各說各話；此前，川普提出「台灣是台灣」（Taiwan is Taiwan），已清楚告訴北京，對於台灣議題將按照自己的步調處理，不因北京態度而有所改變。

同時，王信賢指出，川普也逐漸意識到「台灣牌」的價值，只要台灣議題對「讓美國再次偉大」（MAGA）議程有所助益，川普將會繼續為之。

川普預計4月訪問北京，外界關注他是否可能因此就台灣議題對北京做出退讓。王信賢認為，未來幾個月，川普至多在口頭上繼續重申「重視中方在台灣問題上的關切」，但不會有更加明確的表態。

另一方面，「國共兩黨智庫論壇」3日在北京舉辦，國民黨副主席蕭旭岑率團參加，雙方達成5面向15項意見。同時，此前傳出由大陸國台辦主任宋濤與蕭旭岑舉行會見，最後則由大陸全國政協主席王滬寧出面，層級較外界預期更高。

王信賢指出，這是國民黨主席鄭麗文上任後首次授權的兩黨制度化交流活動，以王滬寧層級出席會見，代表中共對鄭麗文的兩岸立場給予較為正面的回應；儘管王滬寧的發言並無太大意外與突出之處。

就王滬寧親自出面一事，王信賢觀察，在解放軍高層歷經清洗之後，中共對台作戰指揮系統可能出現短期戰略空白，以王滬寧為領導的對台統戰系統或更加發力，增加對台政策的話語權。對於習近平而言，和統是當前最優先策略，因此也樂見提升和統聲量。

另對於本屆論壇定位為「智庫交流」、刻意降低政治敏感性，王信賢指出，這應是國民黨方面所提出，主要考量台灣內部民意輿情，同時也顧慮到美國對國民黨的觀感。

國安官員曝：中方主動爭取川習通話　反映出對內外情勢的不安

美國總統川普、中國國家主席習近平昨天（4日）通話，中方表示談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。對此，一位國安官員受訪表示，本次美中通話對比去年11月，有4個類似，且都是由中方主動爭取美中通話；他認為，中方二次通話反映出對內外情勢的不安，且把台灣當成藉口，有意營造中方在管控台灣情勢，但他們也透露出非常在意8年1.25兆國防特別預算，以及台美供應鏈的合作。

先普丁後川普！北京試圖掌握「天下三分」主導權　台灣再成焦點？

魏哲家首見川普迎震撼教育　許美華曝「找黃仁勳壯膽」

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

川習通話涉台　分析：北京恐在台灣議題對川普施壓

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

