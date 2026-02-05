　
國際

機長突病倒！客機高空中發布「7700緊急代碼」　全員驚險落地

▲▼Jet2.com、Jet2航空。（圖／達志影像）

▲英國廉航Jet2發生高空驚魂。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

英國廉航Jet2發生高空驚魂，一架客機降落前，機師突然感覺身體不適，發出緊急代碼7700（Squawk 7700）。所幸，副機師順利接手操控，全機最終安全降落曼徹斯特機場（Manchester Airport）。

《鏡報》報導，3日下午，這架空中巴士A321客機，從西班牙加那利群島（Canary Islands）蘭薩羅特島（Lanzarote）飛往英國曼徹斯特，但在預定抵達時間前約25分鐘，也就是飛機準備開始下降時，機組人員卻突然發布國際通用緊急代碼7700。

稍後，該客機副機長向塔台通報，機長因突發醫療狀況無法繼續執勤。他因此請求優先降落，並於當晚8時14分平安著陸。落地之後，身體不適的飛行員也立即接受醫療協助。

機場發言人證實，機長突發疾病之後，由副駕駛接掌並安全降落。Jet2發言人則說，「LS980班機因機師身體不適要求優先降落，飛機安全著陸，所有乘客正常下機。」

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

