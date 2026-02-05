驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻眼：我怎沒有

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮店到店的取貨期限已調整為5天，不過有網友驚訝發現，APP訂單下方多出「延長取件」的功能，這樣就不必急著去取貨了。文章引發討論，「為什麼我不行啊」、「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」。事實上，蝦皮說明，該功能尚未全面開放，而且是遇到天災、機台故障等因素才會提供。

一名網友在Threads表示，他發現蝦皮取貨頁面上，多了一個「延長取件」的功能，讓他能多爭取一天時間、不用急著衝去門市取貨，瞬間獲得喘息的空間。對此，原PO也好奇發問，大家是否有發現此新服務呢？

底下網友熱議，「我都沒有出現欸，最近買一堆都沒看到」、「他是不是比較喜歡你？包裹到貨...隔天我就收到催取簡訊」、「不要再延長了，家樓下根本沒有我下單的分」、「看來會有很多店家哀號了，限制1天出貨，結果配送好幾天才到，然後又延長取貨，等到錢入袋又天荒地老了」、「為什麼我不行啊」、「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」。

▲原PO意外發現可「延長取貨」新功能。（圖／翻攝蝦皮官網）



停業、天災等因素才會跳出「延長取貨」

事實上，蝦皮官網指出，「延長取件」是去年11月所推出的新服務，但尚未全面開放，僅限蝦皮店到店訂單使用，部分貨件、包裹可能因門市或物流作業等因素未符合條件，請依照系統顯示為主。

官網也說明，若因不可抗力因素暫時無法取件，像是門市臨時停業、機台故障、天災、個人因素等，買家可嘗試延長取件期限一天，每筆訂單至多延長一次。

說到便民的取貨服務，7-ELEVEN與全家超商配合數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，若想領取0元包裹卻又忘了帶證件的話，民眾可出示「數位憑證皮夾」APP專屬 QR Code，由店員過刷完成身分認證後，即可完成取件。

「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟如下：

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證

步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code

步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹

▼7-ELEVEN宣布「數位憑證皮夾」擴大導入至7200店，取包裹取貨將更方便。（圖／業者提供）