　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻眼：我怎沒有

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮店到店的取貨期限已調整為5天，不過有網友驚訝發現，APP訂單下方多出「延長取件」的功能，這樣就不必急著去取貨了。文章引發討論，「為什麼我不行啊」、「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」。事實上，蝦皮說明，該功能尚未全面開放，而且是遇到天災、機台故障等因素才會提供。

一名網友在Threads表示，他發現蝦皮取貨頁面上，多了一個「延長取件」的功能，讓他能多爭取一天時間、不用急著衝去門市取貨，瞬間獲得喘息的空間。對此，原PO也好奇發問，大家是否有發現此新服務呢？

底下網友熱議，「我都沒有出現欸，最近買一堆都沒看到」、「他是不是比較喜歡你？包裹到貨...隔天我就收到催取簡訊」、「不要再延長了，家樓下根本沒有我下單的分」、「看來會有很多店家哀號了，限制1天出貨，結果配送好幾天才到，然後又延長取貨，等到錢入袋又天荒地老了」、「為什麼我不行啊」、「難怪家附近的蝦皮店到店都下不了單」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝蝦皮官網）

▲原PO意外發現可「延長取貨」新功能。（圖／翻攝蝦皮官網）

停業、天災等因素才會跳出「延長取貨」

事實上，蝦皮官網指出，「延長取件」是去年11月所推出的新服務，但尚未全面開放，僅限蝦皮店到店訂單使用，部分貨件、包裹可能因門市或物流作業等因素未符合條件，請依照系統顯示為主。

官網也說明，若因不可抗力因素暫時無法取件，像是門市臨時停業、機台故障、天災、個人因素等，買家可嘗試延長取件期限一天，每筆訂單至多延長一次。

說到便民的取貨服務，7-ELEVEN與全家超商配合數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，若想領取0元包裹卻又忘了帶證件的話，民眾可出示「數位憑證皮夾」APP專屬 QR Code，由店員過刷完成身分認證後，即可完成取件。

「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟如下：

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證

步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code

步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹

▼7-ELEVEN宣布「數位憑證皮夾」擴大導入至7200店，取包裹取貨將更方便。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN宣布「數位憑證皮夾」將從12月24日起擴大導入至7200店，取包裹取貨將更方便。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊連失3至親：滅頂之災
10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請
再11天滿18歲！少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下
降雨增加　下探7度時間點曝
查洩密！國民黨宜蘭黨部主委父子遭約談　議員兒30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻眼：我怎沒有

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

月中手滑「打翻Melody母奶」她心想完蛋！下秒被暖爆：女神

75年史努比首度化身「台味辦桌公仔」2／5開賣　可愛模樣曝

最強配角！火鍋店「超夯甜品」疊整盤　網大讚：直接吃20顆

明天北東降雨增加　周末寒流下探7度「高山有望迎雪」

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

新訓分到「這1處」他喊鳥地方！學長們路過推爆快樂：恭喜你

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻眼：我怎沒有

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

月中手滑「打翻Melody母奶」她心想完蛋！下秒被暖爆：女神

75年史努比首度化身「台味辦桌公仔」2／5開賣　可愛模樣曝

最強配角！火鍋店「超夯甜品」疊整盤　網大讚：直接吃20顆

明天北東降雨增加　周末寒流下探7度「高山有望迎雪」

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

新訓分到「這1處」他喊鳥地方！學長們路過推爆快樂：恭喜你

台東縣府公告縣有耕地放領　協助承租農民取得土地所有權

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

北市才爆漢他病毒奪命！北捷車廂驚見「老鼠亂竄」　官方緊急回應

家庭聚餐喝太醉！兒誤認父親被車撞大爆走...慘被辣椒水制止管束

馬如龍兒子「剛健檢完就倒下」　二姊悲痛連失3至親：根本滅頂之災

40歲就心肌梗塞死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

守護候鳥與安全　縣府籲水域活動暫移活水湖共同維護濕地

外資1月淨匯入93億美元　創2022年以來同期第1大

10子孫帶走8億身價人瑞租屋安置　68歲「繼母」怒告3罪再請保護令

0206地震十週年　黃偉哲：從災後重建走向災前預防

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

生活熱門新聞

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

身價8億人瑞娶看護！律師「拋2問題」喊可惡

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

老闆超愛壓線「2/13才肯發年終」　一票苦主爆共鳴

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」探極端低溫

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

3人上吐下瀉！壽喜燒名店：蛋慕斯惹禍

更多熱門

相關新聞

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

連續5天省起來，全家、萊爾富今（4）日起至2月8日，祭出多款飲料、咖啡、冰品與民生用品「買1送1」、「加價多1件」與組合促銷，不少品項等同5折起，適合趁便宜補貨。

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

三得利微醉草莓蘇打限時回歸

三得利微醉草莓蘇打限時回歸

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

超商買惜食、回收舊3C都能賺「綠點」抵消費

關鍵字：

蝦皮延長取貨包裹全家7-ELEVEN數位憑證皮夾

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好市多開出千萬發票！　門市曝光

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面