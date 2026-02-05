月中手滑「打翻Melody母奶」她心想完蛋！下秒被暖爆：女神

▲Melody。（圖／翻攝自FB／Melody時尚媽咪）

記者鄺郁庭／綜合報導

女星Melody（劉恭顯）幽默風趣的一面深植人心，不過日前卻遭多名網友爆料是「服務業公敵」。就有女網友忍不住幫止血，她回憶，十幾年前自己曾在台北某間月子中心工作，當時正好照顧到剛生下大女兒的Melody，一場灑翻母奶意外，讓她直呼「Melody就是我心中的女神」。

這名網友在Threads表示，十幾年前，她還在台北某月子中心上班，當時Melody生大女兒，自己當時並沒有特別喜歡她，工作上也曾接觸到很多名人，所以只當她是一般的產婦來照顧。

她說，Melody平時對她都客客氣氣，「但很多愛惜羽毛的名人都這樣，說她只是在努力維持人設也可以。」有一天因為一時手滑，不小心打翻了Melody剛擠好的一大瓶母奶。她形容當下看到母奶流滿桌，腦中只剩一個念頭，「完了，一定會被客訴。」畢竟母奶對產婦來說得來不易，更何況對方還是公眾人物，壓力瞬間拉滿。

沒想到Melody不但沒有生氣，反而第一時間安慰她，還主動一起擦桌子，輕聲說了一句，「沒關係，反正沒有人知道本來有多少。」這句話讓她當場愣住，也徹底鬆了一口氣。事後，Melody真的沒有向月子中心投訴，也沒有私下抱怨，這件事就只存在於她們兩人之間，讓原PO直言，「從那一刻起，她就是我心中的女神。」

貼文引發討論，不少產婦都爆有感，「打翻辛辛苦苦擠出來的母奶是每個產婦都會大爆炸的事情耶！」「我算是很不會發火的人，但是打翻母奶我真的是會抓狂的」、「我老公打翻母奶被我罵爆」、「打翻母奶很值得抓狂。」

