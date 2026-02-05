　
生活

最強配角！火鍋店「超夯甜品」疊整盤　網大讚：直接吃20顆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／千葉火鍋） 

▲千葉火鍋PO出金莎照片。（圖／翻攝自Facebook／千葉火鍋）

記者曾筠淇／綜合報導

很多火鍋店都會提供甜點，讓用餐的客人自由拿取，近日知名火鍋店千葉火鍋就貼出一張照片，並直呼「手指頭好興奮啊！」不少網友看到後，也紛紛直呼，「這火鍋料我超愛」、「可以直接吃20顆」；但也有人說，「拆開感覺就不美味了」。

千葉火鍋提供金莎巧克力？一票網友感興趣

千葉火鍋透過臉書粉專發文表示，「我突然......看到了這個，手指頭好興奮啊！」從粉專貼出的照片可見，原來在店內的蛋糕區，放了滿滿的金莎巧克力，且有一部分已經是拆開的了。粉專也在留言處補充，「敬請期待，後續有最新消息，第一時間公告在臉書」。

貼文一出，讓許多網友忍不住直呼，「金莎控會爽死吧」、「我要去千葉金莎吃到飽」、「好誇張」、「我直接整盤拿走，我很愛吃金莎」、「實現金莎自由」、「哪一家啊，還不去吃爆」。也有網友則說，「巧克力打開包裝，這樣都跟空氣接觸了，應該就很快『潤』掉了」、「天啊！這種東西幹嘛剝皮擺整盤」、「剝好皮的金莎？拜託先不要」。

采月鍋品搶攻新市場，屋馬、老井也拓展市場

說到火鍋，台中勤美洲際酒店2樓的「采月鍋品」，今年冬季由館內米其林入選餐廳「明娟樓」的主廚吳錫卿團隊，打造全新「冬養之味」主題，將費時熬煮的粵式老火湯變身火鍋湯底，搶攻高端餐飲市場。

另外，屋馬集團近來將觸角伸向火鍋、韓式料理等市場；老井集團也透露，要與知名麻辣鍋品牌「麻神」聯名，推出「老井麻神」麻辣鍋品牌，另將進軍拉麵市場。

02/03 全台詐欺最新數據

千葉火鍋火鍋金莎巧克力金莎巧克力

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

