七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

▲▼台鐵調車意外。（圖／讀者提供）

▲台鐵七堵機務段昨進行調車時，人員遭夾傷頭部。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

昨天（4日）下午2時17分，台鐵七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷。台鐵初判事故檢討有3大疏失，包括調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，擬對6人懲處。

台鐵七堵機務段昨下午進行調車作業時發生職安意外，一名調車人員在火車聯掛時遭輕微撞擊頭部，發生後立即送醫，經診斷後判定輕微擦傷，已返家休養。

台鐵完成這起職安事故檢討，初判有3大疏失。首先是調車人員未到齊，根據工作分配，調車作業應有2名調車工共同執行，但僅一名到場就開始調車作業。

其次是未依調車SOP執行，台鐵調查發現，受傷調車人員誤判車輛已經停車，因此開始拆解BP管，未注意車輛實際上正以2公里速度慢速移動，因此遭撞擊。

▲▼台鐵調車意外。（圖／讀者提供）

▲台鐵事故檢討。（圖／讀者提供）

第3個疏失則是號誌工站立位置錯誤，根據規定，號誌工應該站在外側引導車輛連掛後再進行車下BP風管拆解作業，而不是車輛運行中、人站在路線內作業，該起事件也發現員工危害意識不足。

台鐵也擬針對6人懲處，包括受傷的調車人員記過一次、另一名未到齊的調車人員記過1次，調車司機申誡2次、運轉組長申誡2次、副段長及段長各別申誡1次。

台鐵公司說明，針對昨(4)日七堵機務段調車作業事件，台鐵公司已完成內部調查，並以此案例加強對員工宣導、強化調車作業標準作業程序訓練，以避免類似情形再次發生。

台鐵指出，相關人員疏失懲處，包括號誌工未落實調車作業連繫規定，記過1次；調車司機未落實調車作業中運轉規定，申誡2次；運轉組長因直接管理主管因督導不週，申誡2次；運轉副段長總運轉管理因督導不週，申誡1次；段長單位主管對於轄內人員因督導不週，申誡1次。

關鍵字：

台鐵調車事故職安m意外安全疏失員工懲處

