內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

▲國土管理署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部推動老宅延壽機能復新計畫，整體預算50億，且進一步整合衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」等計畫，讓老宅延壽除了公共環境及安全改善外，居家內部的硬體設施也能全面優化。國土管理署長蔡長展說，「老宅延壽機能復新計劃」預計下個禮拜核定，2月底前跟縣市政府確定好細節，預計5月底前公告受理申請。

蔡長展舉例，衛福部的「長照10年計畫3.0」，當中包含申請人家中有65歲以上老人或是身心障礙、失智等失能等級2以上對象，給予每3年補助輔具及居家無障礙最高4萬元的補助。此外，今年7月1日起還會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年6萬元（含居家無障礙2萬元），結合本部老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

經濟部方面，「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」每年度有10億的預算，補助設置屋頂型的太陽光電，建築整合型的太陽光電115年5000萬，這個部分目前正在修一些相關的規定，要納到輔助內政部的老宅延壽。

另外，「住宅家庭家電汰換補助計畫」，在115年有編列68億，這些未來在整個案子受理民眾申請的時候，服務團會跟所有民眾講，如果他符合這些相關定，也會把這些所有的這些補助案進去，讓國人受惠更大。

蔡長展也以實際案例說明，以立面修繕來講的話，一個老舊30年的連棟公寓，透過老宅延壽計劃，申請一個地面型的太陽光電，上面是屋頂型的太陽光電，這些東西都有經濟上的補助。另外，瓷磚部分可能裡面已經會滲漏水，所以屋頂立面的部分瓷磚也會做更新。

蔡長展也說，補助案裡面希望採用國產的建材，在案件審核過程中，屋頂塗料、磁磚、鋼筋水泥等，包含地磚，都希望用國產建材，讓國內產業發展。

蔡長展強調，老宅翻新的延壽計畫，老宅並沒有去除，而且會穿新衣，減少60%到70%的一個碳排量。整個計畫未來補助的棟數估計3000到5000棟，在今年2月底，會跟縣市政府確定細節，整個計劃預計5月底前公告受理申請，預估可為國內經濟創造出100億元的產值。

內政部指出，老宅延壽說明會截至目前為止，已辦理13場，地方反應熱烈，為使有限補助資源發揮最大效益，近期會邀集地方政府研議地方配合款共同推動，期經由本專案的推動執行，能達到強化整體安全及提升居住品質的目標，讓老宅不重建也能是民眾安心穩居的住所。