　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

▲▼內政部記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲國土管理署長蔡長展。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部推動老宅延壽機能復新計畫，整體預算50億，且進一步整合衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」，經濟部的「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」及「住宅家電汰舊換新節能補助」等計畫，讓老宅延壽除了公共環境及安全改善外，居家內部的硬體設施也能全面優化。國土管理署長蔡長展說，「老宅延壽機能復新計劃」預計下個禮拜核定，2月底前跟縣市政府確定好細節，預計5月底前公告受理申請。

蔡長展舉例，衛福部的「長照10年計畫3.0」，當中包含申請人家中有65歲以上老人或是身心障礙、失智等失能等級2以上對象，給予每3年補助輔具及居家無障礙最高4萬元的補助。此外，今年7月1日起還會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年6萬元（含居家無障礙2萬元），結合本部老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

經濟部方面，「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」每年度有10億的預算，補助設置屋頂型的太陽光電，建築整合型的太陽光電115年5000萬，這個部分目前正在修一些相關的規定，要納到輔助內政部的老宅延壽。

另外，「住宅家庭家電汰換補助計畫」，在115年有編列68億，這些未來在整個案子受理民眾申請的時候，服務團會跟所有民眾講，如果他符合這些相關定，也會把這些所有的這些補助案進去，讓國人受惠更大。

蔡長展也以實際案例說明，以立面修繕來講的話，一個老舊30年的連棟公寓，透過老宅延壽計劃，申請一個地面型的太陽光電，上面是屋頂型的太陽光電，這些東西都有經濟上的補助。另外，瓷磚部分可能裡面已經會滲漏水，所以屋頂立面的部分瓷磚也會做更新。

蔡長展也說，補助案裡面希望採用國產的建材，在案件審核過程中，屋頂塗料、磁磚、鋼筋水泥等，包含地磚，都希望用國產建材，讓國內產業發展。

蔡長展強調，老宅翻新的延壽計畫，老宅並沒有去除，而且會穿新衣，減少60%到70%的一個碳排量。整個計畫未來補助的棟數估計3000到5000棟，在今年2月底，會跟縣市政府確定細節，整個計劃預計5月底前公告受理申請，預估可為國內經濟創造出100億元的產值。

內政部指出，老宅延壽說明會截至目前為止，已辦理13場，地方反應熱烈，為使有限補助資源發揮最大效益，近期會邀集地方政府研議地方配合款共同推動，期經由本專案的推動執行，能達到強化整體安全及提升居住品質的目標，讓老宅不重建也能是民眾安心穩居的住所。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

內政部長劉世芳4日表態，由於民眾黨新科立委尚未放棄對岸國籍，內政部將拒絕提供機密文件。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑5日表示，對於李貞秀的索資，也會用最嚴格的條件去處理。

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

陸委會曾告知內政部：陸配放棄國籍有困難

陸委會曾告知內政部：陸配放棄國籍有困難

聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

關鍵字：

內政部老宅延壽計畫國土署

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面