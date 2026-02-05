徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

▲立委徐巧芯大姑劉向婕親自出面，說未來要與杜秉澄打離婚官司。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，2人遭控成立「水房」替詐騙集團將資金轉換為虛擬貨幣，洗錢金額超過2700萬元，一審分別判刑10年、15年，案件上訴二審審理中。劉向婕日前獲得80萬元交保，而她今日親自出面，鞠躬道歉，並稱已郵寄離婚協議書給杜，但對方不簽，之後會向法院訴請離婚。

檢方起訴指出，杜秉澄招募友人開設公司帳戶，搭配劉向婕等人提領、換匯、回存等手法，將資金轉入虛擬貨幣錢包，協助詐騙集團漂白資金，獲利抽成3%，涉案金額超過2701萬元，受害人多達167人，目前已有53人提告。案經檢方提起公訴後，一審法院依照「洗錢」、「組織犯罪」等罪，將杜男判刑15年、劉女判刑10年。案件上訴第二審，高等法院目前進行審理中。

二審過程中，杜男出現許多脫軌行為，包含還押途中突然對著媒體大吼「是徐巧芯要我認罪」，也曾經說會尋短，並在看守所中將頭埋入舍房的馬桶中，企圖自殺，但遭管理員發覺制止。看守所也對他投藥，但杜男還拒絕服藥，因此遭看守所上銬管理，並報請高院，高院也要求對他加強管理。2人於去年底獲得高院裁准以100萬元與80萬元分別交保。

全案持續審理中，劉向婕5日在高等法院外接受媒體訪問，她表示，對於「我與杜秉澄涉及的司法案件，已對司法與社會資源造成負擔，對所有受害者深感抱歉，本人在此鄭重道歉」。她也接著說，「另外對於杜先生無端指控徐巧芯委員的部分，因為與事實不符，本人也在這邊向徐巧芯以及其親友致上最深的歉意。」2度鞠躬道歉。

她接著說「各人造業各人擔，大家都已經是成年人了，本人所犯的過錯本人坦然面對司法的裁判與社會的公評。但杜先生一再以徐巧芯為誘餌，造成社會媒體的放話混淆，他的目的就是將不相干的人拉入泥沼來混淆視聽，然後將他自己所做不對的事情來加以淡化。」

最後，媒體詢問劉向婕2人間的婚姻，她回答，目前正在訴請法院裁判離婚中。律師補充，因為法院當時諭知被告間不能互相聯繫，所以無法當面給杜秉澄離婚協議書，只能透過郵寄協議書給對方，但對方沒有回應。她強調，未來會向法院提出離婚訴訟。