柏崎刈羽核電廠下周重啟！　多次延宕終於找到「警報大響」原因

▲日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠預計下周重啟。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京電力公司柏崎刈羽核電廠6號機組才剛重啟就狀況連連！這座睽違14年再度啟動的核電機組，因控制棒警報系統接連出包多次被迫停機。東電5日證實，目前已經確定警報原因，並將於下周初再次嘗試重啟，但商業運轉時程已確定跳票，無法如期在2月26日上線。

根據《共同社》報導，東電在1月17日進行控制棒裝置測試時，赫然發現警報系統根本無法正常運作。更令人意外的是，經過全面檢查後竟查出205根控制棒中，竟有多達88根的警報設定出錯，東電火速修正後，終於在1月21日晚間7時重新測試啟動反應爐。

豈料才運轉5個半小時，1月22日凌晨12時28分進行控制棒抽出作業時，又突然警報聲大作。工作人員緊急更換操作監控面板零件，但情況依然沒有改善，東電只好在1月23日凌晨再度停機檢修，對原因展開調查，最終確認是設置錯誤造成。

這是東電自2011年福島核災後首度重啟核電廠，卻接連碰上技術障礙。東電方面強調，「核電廠狀態穩定，對外界沒有輻射影響，也無安全疑慮。」而下周重啟後，還需進行發電、輸電測試及設備檢查，之後才會逐步將輸出功率提升至滿載，確認無虞後方能正式商轉。