地方 地方焦點

消防未到先自救　南化關山自救隊年前聯手消防強化山區救災力

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

台南市南化區關山里位處偏遠山區，受限於地形與交通條件，一旦發生火警，二大隊消防分隊趕赴現場往往需近1小時，初期搶救面臨高度挑戰，為補強消防能量尚未到位前的關鍵空窗期，南化消防分隊結合在地居民成立「關山自救隊」，5日趁農暇時間辦理火災動員演練，強化偏遠社區自主救災能量。

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練動員10輛具四輪驅動功能的農用灌溉及噴藥小貨車，車輛可搭載水箱與小型幫浦，模擬火警發生時，由里長即時通報，自救隊成員迅速集結，在消防人車尚未抵達前，先行投入初期滅火作業。消防局指出，若10輛車同時投入，總載水量可達約10噸，具備相當規模的初期滅火能量，對於抑制火勢擴大具有實質助益。

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲肯定關山里長與里民主動投入防災工作的行動力，並表示市府將持續推動社區防災與自助互助機制，結合專業消防與在地力量，建構偏遠地區更具韌性的救災網絡，共同守護市民生命與財產安全。

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，關山自救隊成立迄今已四年，是偏遠地區防災治理的重要示範，透過社區力量補強消防到場前的黃金時間，未來消防局也將持續提供訓練與專業指導，協助自救隊在確保安全前提下，發揮最大救災效益。

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，關山里距離消防分隊遙遠，道路狹窄且消防水源不足，大型消防車輛不易深入，因此第二大隊結合南化分隊、里長及居民，導入自衛消防編組及T-CERT（台灣民間自主緊急應變隊）概念，建立自救隊組織與動員機制，讓火災發生時可即時整合在地救災能量，達到自助、互助、公助的多層防災效果，成為消防專業救災到場前的重要支撐。

▲南化關山自救隊結合消防分隊辦理火災動員演練，補強偏遠山區初期救災能量。（記者林東良翻攝，下同）

適逢年節將至，消友會第二辦事處胡處長、義消第二大隊張幹事及南化義消唐分隊長，也特別準備年節物資禮盒致贈關山自救隊成員，感謝大家平時無償付出、守護山林與家園的辛勞。

南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

新春將至，防災工作不因年節而停歇，為強化高樓建築火災搶救能力，台南市消防局第六救災救護大隊，近日於駐地實施雲梯車高空放水訓練，督導各分隊消防人員實際操作演練，提升高空作業熟練度與救災應變能力，確保面對突發高樓火警時能迅速有效處置。

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

春節安檢南市消防強化危險物品稽查　守護公共安全過好年

春節安檢南市消防強化危險物品稽查　守護公共安全過好年

勇消詹能傑今引靈返隊　百名同仁淚別

勇消詹能傑今引靈返隊　百名同仁淚別

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

消防南化關山自救隊消防救災

