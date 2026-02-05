iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

▲一年前推出的 iPhone 16e。（圖／蘋果官網）



記者吳立言／綜合報導

根據產業鏈消息與配件業者流出的資訊，蘋果可能最快將於 2 月中旬 推出新一代入門款手機 iPhone 17e，時間點落在 2 月 19 日左右，恰好與前一代 iPhone 16e 發表時間相隔一年。

與以往不同的是，19 日為星期四，而蘋果過去多半選在周一至周三發表新品。不過，由於蘋果通常不會主動向保護殼與配件廠商透露新品資訊，相關業者往往只能透過供應鏈動向與時程推算產品發表節奏，因此這個時間點也可能是依「一年一代」規律推估而來，但不排除已有產業端消息作為佐證。

在近期動態方面，蘋果已於上周初低調推出新款 AirTag，市場同時傳出搭載 M5 Pro／Max 的 MacBook Pro 也可能於 2 月初亮相。若延續 iPhone 16e 的作法，iPhone 17e 預期將不會舉辦發表會，而是以新聞稿形式直接上架。

MagSafe 補齊成最大變化

從目前流出的規格來看，iPhone 17e 最明顯的調整，將是補上前一代缺席的 MagSafe 無線充電功能，最高支援 25W，相較 iPhone 16e 僅支援 7.5W Qi 無線充電，被視為回應市場對入門款體驗不足的主要批評。

其他設計與配置則相對保守。消息指出，iPhone 17e 仍將維持單鏡頭主相機配置，正面依舊採用瀏海設計，動態島預期仍不會下放至 e 系列，至少還需一至兩代。

新一代數據機與定位功能成觀察重點

在硬體升級方面，外媒與業界消息普遍認為，iPhone 17e 有望導入新一代 C1 數據機晶片，以提升連線效率與功耗表現。此外，iPhone 16e 並未配備 U1 或 U2 超寬頻（UWB）晶片，導致無法支援精準尋找功能；隨著新款 AirTag 問世，市場也關注蘋果是否會同步將 UWB 功能下放至 17e。

一年兩次發表節奏逐漸成形

若 iPhone 17e 如期於春季亮相，搭配秋季推出的旗艦款機型，將進一步確立 一年兩次更新 iPhone 產品線的節奏。市場另有傳聞指出，蘋果有意在 2027 年調整入門款 iPhone 的發表時程，未來可能與 e 系列同步推出，以簡化產品線布局。

在官方正式公布前，iPhone 17e 的實際發表日期與最終規格仍有變數，後續仍有待蘋果進一步說明。