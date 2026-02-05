　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

▲iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

▲一年前推出的 iPhone 16e。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

根據產業鏈消息與配件業者流出的資訊，蘋果可能最快將於 2 月中旬 推出新一代入門款手機 iPhone 17e，時間點落在 2 月 19 日左右，恰好與前一代 iPhone 16e 發表時間相隔一年。

與以往不同的是，19 日為星期四，而蘋果過去多半選在周一至周三發表新品。不過，由於蘋果通常不會主動向保護殼與配件廠商透露新品資訊，相關業者往往只能透過供應鏈動向與時程推算產品發表節奏，因此這個時間點也可能是依「一年一代」規律推估而來，但不排除已有產業端消息作為佐證。

在近期動態方面，蘋果已於上周初低調推出新款 AirTag，市場同時傳出搭載 M5 Pro／Max 的 MacBook Pro 也可能於 2 月初亮相。若延續 iPhone 16e 的作法，iPhone 17e 預期將不會舉辦發表會，而是以新聞稿形式直接上架。

MagSafe 補齊成最大變化

從目前流出的規格來看，iPhone 17e 最明顯的調整，將是補上前一代缺席的 MagSafe 無線充電功能，最高支援 25W，相較 iPhone 16e 僅支援 7.5W Qi 無線充電，被視為回應市場對入門款體驗不足的主要批評。

其他設計與配置則相對保守。消息指出，iPhone 17e 仍將維持單鏡頭主相機配置，正面依舊採用瀏海設計，動態島預期仍不會下放至 e 系列，至少還需一至兩代。

新一代數據機與定位功能成觀察重點

在硬體升級方面，外媒與業界消息普遍認為，iPhone 17e 有望導入新一代 C1 數據機晶片，以提升連線效率與功耗表現。此外，iPhone 16e 並未配備 U1 或 U2 超寬頻（UWB）晶片，導致無法支援精準尋找功能；隨著新款 AirTag 問世，市場也關注蘋果是否會同步將 UWB 功能下放至 17e。

一年兩次發表節奏逐漸成形

若 iPhone 17e 如期於春季亮相，搭配秋季推出的旗艦款機型，將進一步確立 一年兩次更新 iPhone 產品線的節奏。市場另有傳聞指出，蘋果有意在 2027 年調整入門款 iPhone 的發表時程，未來可能與 e 系列同步推出，以簡化產品線布局。

在官方正式公布前，iPhone 17e 的實際發表日期與最終規格仍有變數，後續仍有待蘋果進一步說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

「液態玻璃」時代來了　蘋果強制上架App須使用iOS 26開發工具

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

iPhone 17e最快2月中亮相　傳將保留瀏海、補上MagSafe

最高下殺43%！農曆年前價格戰開打　1月手機降價幅度創新高

全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

「液態玻璃」時代來了　蘋果強制上架App須使用iOS 26開發工具

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

【原以為只是被打】台南砍人案女傷者發聲！　一摸溫熱才知遭砍濺血

3C家電熱門新聞

蘋果將強制上架App使用iOS 26開發工具

1月手機降價榜出爐　最高降幅達43%

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

iPhone 17e傳出最快2月中亮相

蘋果新專利登場！手機就可測量環境溫度

印尼Z世代新現象：手機用租的、截圖用買的

折疊iPhone傳音量鍵上移、續航史上最強

SONY首款耳夾耳機 LinkBuds Clip

2025年最熱銷手機出爐　旗艦機仍是首選

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

更多熱門

相關新聞

iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB

iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB

明明已備份照片，空間卻仍爆滿？3C科技YouTuber Tim哥指出，要檢查「最佳化儲存空間」、刪除已備份照片並重新開機，容量才會回來。他也分享清空最近刪除、刪LINE快取、卸載未用APP、透過Type-C或SD卡進行備份等，有機會一次救回20GB容量。

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

蘋果法說釋出供應鏈訊號　郭明錤點名非AI記憶體才是重點

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

「跟CORTIS最近距離」預約塞爆

台中男AirTag裝在鍋裡　找到前女友住哪

台中男AirTag裝在鍋裡　找到前女友住哪

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

關鍵字：

蘋果iPhone17eMagSafe新品發表無線充電iPhoneApple

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面