花蓮走春！全縣公共館舍開放資訊一次看　綠水文山步道部分開放

▲花蓮縣政府彙整春節期間公共場館開放資訊一覧表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

農曆春節即將到來，今年連假長達九天，來花蓮旅遊是逃離緊湊都市生活的最佳選擇。花蓮縣政府公告春節期間縣內公共空間與主要場館開放資訊，誠摯邀請全國鄉親利用農曆新年假期來花蓮走春、體驗在地文化與自然景觀。

縣長徐榛蔚表示，走春不一定要人擠人，把步調慢下來，來一趟花蓮山海之間的療癒假期剛剛好，不管是親近山海、部落文化、親子共遊、賞花走春，都值得讓旅客細細探索尋訪，歡迎全國鄉親在新年團聚時節來到花蓮，在春意滿滿的繁花之間展開新的一年。

全新完工的「汎札萊原夢館」正式加入花蓮原住民文創產業聚落，春節期間策展不中斷，呈現原住民族文創展品與體驗活動，歡迎民眾前往參觀與選購在地手作品。另外，太魯閣綠水文山步道（部分路段）自2月起已恢復開放，歡迎遊客踏訪太魯閣山林，共同見證太魯閣復原後之美，期待花蓮在春節期間呈現最溫暖友善的迎賓樣貌。

花蓮特色遊程眾多，縣長徐榛蔚推薦大家把握即將到來的春節連假到花蓮走走，花蓮縣政府彙整春節期間公共館舍與活動資訊完備，包括原住民野菜學校、將軍府1936、松園別館、花蓮港放送局1944、復興55乙皮畫廊、吉安慶修院、吉安好客藝術村、花蓮觀光糖廠、四八戰備坑道、農好基地、林田山文化園區、石雕博物館、美術館、鐵道文化園區、文化創意產業園區、考古博物館、文化局臨時圖書館、客家文化會館等，過年期間皆有開放參觀。

詳情資訊可洽花蓮縣政府臉書https://reurl.cc/QVMYEO 及縣長徐榛蔚臉書https://reurl.cc/oKj8yD ，以掌握即時開放時刻與交通相關注意事項。

