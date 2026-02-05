擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

▲桃園地檢署偵辦食材原料老董邀約桃市府經發局熊姓副局長，行賄300萬元當場遭拒。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名傳統食材供應商向桃園市政府申請龜山區工廠擴廠遭駁回，吳姓董座2023年3月透過桃市府蕭姓市政顧問協助，邀宴市府經發局熊姓副局長餐宴，當場暗示以300萬元希望協助護航過關，熊姓副局長當場拒絕，事後向政風處舉報。桃園地檢署將全案偵結，將吳姓老董與蕭姓市政顧問依貪污治罪條例之對公務員違背職務賄賂罪嫌起訴。

桃檢調查，67歲的吳姓老董，自2017年12月間起至2022年10月四度向桃園市經發局申請工廠毗連山坡地保育區農牧用地擴廠案，經發局會勘後，認為現場根本沒有生產行為，只是暫放機器設備，或存放衛生局查封物料，沒有無製造加工行為，認為沒有擴廠之合理性及必要性，因此未予核准。

吳姓老董為求順利通過擴廠申請許可，於2023年初找上擔任市府顧問61歲蕭姓友人商議，謀議由蕭出面行賄具督導轄內毗連工業用地擴展計畫審核法定權限經發局熊姓副局長餐宴。

雙方於2023年3月22日晚間在市府附近之中餐餐廳會面，吳姓老董帶著裝有300萬元現金黑色提袋交給蕭姓市政顧問，翌日晚間由蕭出面邀約經發局熊姓副局長用餐，席間蕭男打開黑色提袋，向熊暗示內有300萬元，希望熊能協助在擴廠申請案中護航，熊聽聞後當場拒絕，並於翌日向經發局政風室通報，全案移由桃園地檢署偵辦，地檢署指揮廉政署偵辦，本案才曝光。

桃檢複訊時，被告吳、蕭均否認有要求熊姓副局長做出違背職務行為之舉，蕭男辯稱，不知道吳董公司案件不合法，被告吳姓老董拿300萬元交由他時，沒有講得很明確要怎麼處理，所以請公關幫忙一下等語；吳姓老董則辯稱，「案件辦那麼久，看有沒有人可以與經發局官員做有效溝通，因此請被蕭姓友人瞭解一下案件不順原因」。熊姓副局長也作證表示，「被告蕭姓市政顧問說要轉交300萬元，請我幫忙食材公司，但沒有具體說要幫忙什麼，因此當場予以拒絕」。

桃檢認為，被告蕭、吳2人雖未要求公務員做出違背職務行為，但已觸犯貪汙治罪條例之關於不違背職務行為行求賄賂罪，蕭、吳2人在複訊時坦承犯行，檢方建請法院依法減輕其刑。