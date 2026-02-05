　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

▲桃園地檢署偵辦食材原料老董邀約桃市府經發局熊姓副局長，行賄300萬元當場遭拒。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署偵辦食材原料老董邀約桃市府經發局熊姓副局長，行賄300萬元當場遭拒。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名傳統食材供應商向桃園市政府申請龜山區工廠擴廠遭駁回，吳姓董座2023年3月透過桃市府蕭姓市政顧問協助，邀宴市府經發局熊姓副局長餐宴，當場暗示以300萬元希望協助護航過關，熊姓副局長當場拒絕，事後向政風處舉報。桃園地檢署將全案偵結，將吳姓老董與蕭姓市政顧問依貪污治罪條例之對公務員違背職務賄賂罪嫌起訴。

桃檢調查，67歲的吳姓老董，自2017年12月間起至2022年10月四度向桃園市經發局申請工廠毗連山坡地保育區農牧用地擴廠案，經發局會勘後，認為現場根本沒有生產行為，只是暫放機器設備，或存放衛生局查封物料，沒有無製造加工行為，認為沒有擴廠之合理性及必要性，因此未予核准。

吳姓老董為求順利通過擴廠申請許可，於2023年初找上擔任市府顧問61歲蕭姓友人商議，謀議由蕭出面行賄具督導轄內毗連工業用地擴展計畫審核法定權限經發局熊姓副局長餐宴。

雙方於2023年3月22日晚間在市府附近之中餐餐廳會面，吳姓老董帶著裝有300萬元現金黑色提袋交給蕭姓市政顧問，翌日晚間由蕭出面邀約經發局熊姓副局長用餐，席間蕭男打開黑色提袋，向熊暗示內有300萬元，希望熊能協助在擴廠申請案中護航，熊聽聞後當場拒絕，並於翌日向經發局政風室通報，全案移由桃園地檢署偵辦，地檢署指揮廉政署偵辦，本案才曝光。

桃檢複訊時，被告吳、蕭均否認有要求熊姓副局長做出違背職務行為之舉，蕭男辯稱，不知道吳董公司案件不合法，被告吳姓老董拿300萬元交由他時，沒有講得很明確要怎麼處理，所以請公關幫忙一下等語；吳姓老董則辯稱，「案件辦那麼久，看有沒有人可以與經發局官員做有效溝通，因此請被蕭姓友人瞭解一下案件不順原因」。熊姓副局長也作證表示，「被告蕭姓市政顧問說要轉交300萬元，請我幫忙食材公司，但沒有具體說要幫忙什麼，因此當場予以拒絕」。

桃檢認為，被告蕭、吳2人雖未要求公務員做出違背職務行為，但已觸犯貪汙治罪條例之關於不違背職務行為行求賄賂罪，蕭、吳2人在複訊時坦承犯行，檢方建請法院依法減輕其刑。

 【更多新聞】

根本火藥庫！桃園民宅藏366公斤爆竹煙火　26歲女最高罰60萬

桃園小貨車深夜橫掃8機車！再撞倒燈桿、鐵捲門　駕駛辯恍神

擅坐重機被制止！車迷毆店員還推倒3車洩恨　恐賠7萬這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／男騎士撞環保車身亡　2清潔員受傷倒地

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

準媽媽遇魂斷回家路　至親悲痛認屍

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

更多熱門

相關新聞

每紮偷幾張！1年半A走629萬　銀行主任慘了

每紮偷幾張！1年半A走629萬　銀行主任慘了

第一銀行桃園大湳分行李姓主任，自2023年3月任職後，利用櫃員主任工作清點存款時，在每紮鈔票中抽走10至20張千元大鈔，短短一年摸走多達629萬1000元，2024年10月業務交接清點時被揭露；桃園地檢署偵結，依涉犯銀行法背信罪嫌提起公訴，因李女自白犯罪並主動繳回侵占款項，建請法院依規定減輕其刑。

桃園役男拒服兵役遭通緝　桃檢提起公訴

桃園役男拒服兵役遭通緝　桃檢提起公訴

留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

留學生出國拒返台當兵　「報病號」仍被起訴

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

桃園拍賣會泰達幣+不動產成交金額曝光

撂人討10萬債務痛毆對方　現役軍人被起訴

撂人討10萬債務痛毆對方　現役軍人被起訴

關鍵字：

擴廠申請遭駁回食材大廠老董市政顧問300萬行賄桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面