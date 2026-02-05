春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

▲交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供，點圖放大，下同）

記者郭運興／台北報導

今年春節連假共計9天，隨後緊接228連假，交通部今（5日）表示，已責成各疏運單位將兩連假視為一體，進行長達18天的疏運規劃，也已於今日行政院院會報告「115年春節及和平紀念日連假交通疏運措施」，雙鐵方面，臺鐵全線加開約500列次、高鐵加開475班次；國道部分，「採收費措施調整」、「高乘載管制與匝道管理」、「視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩」3措施；國道客運方面，每日開行約6,500至7,000班次，春節期間票價優惠搭配TPASS 2.0+常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折。

雙鐵運能全面提升

交通部指出，雙鐵方面，根據大數據分析，本次疏運期間，臺鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在2月19日（初三），單日上看90.1萬人次 。高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次。

交通部指出，為因應龐大人流，雙鐵已規劃增班，臺鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3%，全線平均運能較平日提升6.6%。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1%。為審慎疏解人潮，高鐵、臺鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率 。

國道疏導採取時空分流

交通部表示，國道部分，預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中2月18日（初二）至2月20日（初四）為車流最大宗。為維持國道主線流暢，實施以下管制措施。

第一，收費措施調整：2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛 。其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並針對特定路段實施差別收費。

第二，高乘載管制與匝道管理：2月19日及20日（初三、初四）針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施 。

第三，連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩。

省道智慧化調控

交通部提到，省道方面，針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點（如日月潭、清境農場等），公路局將啟動智慧化監控機制，並利用AI數據進行流量預測，透過「幸福公路 APP」即時發布路況預告與替代道路資訊。省道主要幹道管制措施如下。

第一，台9線蘇花路廊：特定時段禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並優先開放大客車通行，同時啟動號誌調控優化，動態調整。

第二，台61線西濱公路：將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。

擴大國道客運與轉乘優惠

交通部指出，國道客運方面，每日開行約6,500至7,000班次，為鼓勵民眾於連假期多搭乘國道客運出行，減少私人運具使用，交通部於春節期間提供國道客運88條路線票價6折優惠，和平紀念日期間享85折優惠，並提供10小時內轉乘在地客運，享一段票免費。

交通部指出，另外，國道客運搭配TPASS 2.0+ 中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折優惠，民眾可至TPASS2.0官網登記會員享折扣。另經檢視國道客運訂票情形，尚有餘裕，歡迎民眾於連假期間可以多加使用。

海空聯運相互支援應變

交通部表示，針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位；而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2,444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。

交通部呼籲，連假期間人潮與車潮眾多，請民眾出門前善用 1968 APP 與幸福公路 APP查詢即時路況資訊，搭乘高鐵自由座可透過高鐵T-Express APP查詢車站人潮資訊，避開尖峰人潮；同時建議返鄉、出遊多加利用大眾運輸工具，尤其是國道客運，不僅可享有票價與轉乘優惠，更能透過大客車優先道縮短乘車時間，免去自行開車疲勞，交通部各疏運單位也已做好各項疏運準備。