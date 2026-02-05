　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

▲交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供）

▲交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供，點圖放大，下同）

記者郭運興／台北報導

今年春節連假共計9天，隨後緊接228連假，交通部今（5日）表示，已責成各疏運單位將兩連假視為一體，進行長達18天的疏運規劃，也已於今日行政院院會報告「115年春節及和平紀念日連假交通疏運措施」，雙鐵方面，臺鐵全線加開約500列次、高鐵加開475班次；國道部分，「採收費措施調整」、「高乘載管制與匝道管理」、「視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩」3措施；國道客運方面，每日開行約6,500至7,000班次，春節期間票價優惠搭配TPASS 2.0+常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折。

雙鐵運能全面提升

交通部指出，雙鐵方面，根據大數據分析，本次疏運期間，臺鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在2月19日（初三），單日上看90.1萬人次 。高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次。

交通部指出，為因應龐大人流，雙鐵已規劃增班，臺鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3%，全線平均運能較平日提升6.6%。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1%。為審慎疏解人潮，高鐵、臺鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率 。

▲▼交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供）

國道疏導採取時空分流

交通部表示，國道部分，預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中2月18日（初二）至2月20日（初四）為車流最大宗。為維持國道主線流暢，實施以下管制措施。

第一，收費措施調整：2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛 。其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並針對特定路段實施差別收費。

第二，高乘載管制與匝道管理：2月19日及20日（初三、初四）針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施 。

第三，連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩。

省道智慧化調控

交通部提到，省道方面，針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點（如日月潭、清境農場等），公路局將啟動智慧化監控機制，並利用AI數據進行流量預測，透過「幸福公路 APP」即時發布路況預告與替代道路資訊。省道主要幹道管制措施如下。

第一，台9線蘇花路廊：特定時段禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並優先開放大客車通行，同時啟動號誌調控優化，動態調整。

第二，台61線西濱公路：將封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。

▲▼交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供）

擴大國道客運與轉乘優惠

交通部指出，國道客運方面，每日開行約6,500至7,000班次，為鼓勵民眾於連假期多搭乘國道客運出行，減少私人運具使用，交通部於春節期間提供國道客運88條路線票價6折優惠，和平紀念日期間享85折優惠，並提供10小時內轉乘在地客運，享一段票免費。

交通部指出，另外，國道客運搭配TPASS 2.0+ 中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折優惠，民眾可至TPASS2.0官網登記會員享折扣。另經檢視國道客運訂票情形，尚有餘裕，歡迎民眾於連假期間可以多加使用。

▲▼交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供）

海空聯運相互支援應變

交通部表示，針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位；而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2,444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。

交通部呼籲，連假期間人潮與車潮眾多，請民眾出門前善用 1968 APP 與幸福公路 APP查詢即時路況資訊，搭乘高鐵自由座可透過高鐵T-Express APP查詢車站人潮資訊，避開尖峰人潮；同時建議返鄉、出遊多加利用大眾運輸工具，尤其是國道客運，不僅可享有票價與轉乘優惠，更能透過大客車優先道縮短乘車時間，免去自行開車疲勞，交通部各疏運單位也已做好各項疏運準備。

▲▼交通部疏運計畫懶人包。（圖／交通部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭春節4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

七堵調車事故「人員未到齊」釀禍　台鐵揪3疏失擬懲處6人

昨天(4日)下午2時17分，台鐵七堵機務一名調車人員進行調車作業時，遭列車夾傷頭部，所幸僅有輕傷。台鐵事故檢討出爐，初判該事件有3大疏失，包括調車人員未到齊就作業、未依SOP執行、號誌工站立位不對，該起事件擬對6人懲處。

一圖看「春節＋228連假」公共運輸3大優惠　客運最低42折

一圖看「春節＋228連假」公共運輸3大優惠　客運最低42折

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

南投縣街友春節前夕獲1600元紅包和年菜物資

南投縣街友春節前夕獲1600元紅包和年菜物資

關鍵字：

交通部春節疏運連假台鐵高鐵國道省道客運航空春節高速公路行車

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面