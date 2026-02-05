　
地方 地方焦點

文化扎根創新防暴　花蓮秀林社區通過紫絲帶社區初級預防認證

▲花蓮縣府社會處特地前往秀林社區張貼紅榜，代表縣長徐榛蔚表達祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛福部於今年1月22日公布114年度紫絲帶社區初級預防認證成果，花蓮縣秀林鄉秀林社區發展協會表現亮眼，成功通過一朵紫絲帶認證，展現在地深耕防暴工作的成果。

為提升社會大眾對「零暴力‧零容忍」理念的認同與行動力，衛生福利部推動「各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，以分階晉級方式建立防暴社區認證制度，鼓勵社區自主參與，深化防暴觀念並落實於日常生活。

代表縣長徐榛蔚表達祝賀的縣府社會處長陳加富4日特地前往秀林社區張貼紅榜，肯定社區長期投入家庭暴力初級預防工作的努力，並期勉社區持續精進，朝更高階段認證邁進，攜手打造安全、互助、無暴力的幸福社區。

秀林社區在推動初級預防工作上，結合太魯閣族文化特色，發展出具深度與創意的「紫（植）入我心」及「織藝之心」系列課程，透過自然療癒、文化象徵與傳統工藝，引導長者與居民在生活中實踐尊重、關懷與防暴理念。在「紫（植）入我心」課程中，社區以各部落常見植物與山林大地為媒介，設計「大地舒壓與釋放」活動，帶領長者走訪步道、進行綠療體驗，在自然環境中分享家庭生活點滴，釋放壓力與負能量，重新找回內在平衡與力量；同時融入太魯閣族對「彩虹橋」文化的崇高精神，透過彩繪創作與討論七彩意涵，延伸說明防暴象徵「紫絲帶」的精神與價值，使長者更能理解其背後代表的尊重與守護。

「織藝之心」課程則以太魯閣族傳統織布文化為核心，發展編織藝術紓壓活動，鼓勵年長男性與伴侶一同參與，透過雙手創作促進情感交流，並在過程中討論長者相處之道，深化家庭支持系統；此外，課程也融入太魯閣族家庭GAYA祖訓，以織布紋路象徵世代傳承，引導學員反思家庭規範與尊重的重要性，將文化智慧轉化為防暴行動力。

縣府社會處表示，此次秀林社區能順利通過認證，仰賴社區發展協會理事長、幹部及志工的無私付出，長期陪伴居民、整合資源並用心規劃課程，讓防暴觀念真正融入日常生活。縣府未來也將持續輔導各社區發展協會，培力更多社區投入初級預防工作與認證行列，共同打造幸福無暴的花蓮，落實SDGs永續社區發展目標。
 

文化扎根創新防暴　花蓮秀林社區通過紫絲帶社區初級預防認證

文化扎根創新防暴　花蓮秀林社區通過紫絲帶社區初級預防認證

文化扎根創新防暴秀林社區紫絲帶社區初級預防認證

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

