明天北東降雨增加　周末寒流下探7度「高山有望迎雪」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天晚間鋒面通過，北部及東半部降雨增加，隨著寒流逐漸南下，周六至下周一各地寒冷，最冷時間點在下周日至周一清晨，低溫恐下探7度，高山有望降雪。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天鋒面影響，北部及宜花地區降雨增加，台東、恆春地區及中南部山區也有短暫雨，中南部平地偶有零星雨。周六至下周一清晨寒流南下，周六水氣偏多，北部、東半部、恆春及中南部山區都有降雨情形，其他平地多雲。

賴欣國指出，下周日桃園以北、東半部地區及西半部山區有零星雨，下周一水氣減少，僅東半部及恆春有零星短暫雨，周二僅東半部及恆春有零星雨，周三、周四東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春又有降雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天白天溫度略降，北部及宜蘭約21至24度，東部23至26度，南部25至29度。明晚起溫度明顯下滑，周六北部清晨仍有16度，晚間僅剩12度，最冷時間點在下周日至周一清晨，台南以北及宜蘭僅9至11度，局部地區再低2度，其他也只有11至13度，預計下周一白天才逐漸回溫。

降雪方面，賴欣國表示，周六至下周日北部及宜蘭1500公尺以上高山、中部及花蓮2500公尺以上高山有降雪機率。另外，明天金門、馬祖及中部以北有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

