大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：國台辦不讓李貞秀放棄國籍　是剝奪她當立委權利

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨立委李貞秀赴對岸放棄國籍被拒，國台辦發言人陳斌華5日表示，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑指出，國台辦執意不讓李貞秀放棄國籍，是剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利。

梁文傑5日下午在例行記者會上提到，國台辦已經表明不會讓李貞秀放棄國籍，從陸委會的立場來講，《兩岸關係條例》只有規定，入籍之後10年有參政權，至於如何就職要依照《國籍法》，參選要依照《選罷法》，「這些都不是《兩岸關係條例》規定的。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，很多人說《兩岸關係條例》是特別法，優於普通法，但是這觀念有個錯誤的地方，應該是大學一年級「法學緒論」就會講的，所謂特別法優於普通法，意思是說，當特別法跟普通法對同一個事項有所規定時，當然是特別法優先，「可是如果特別法沒規定，普通法有規定，那當然適用普通法。」

梁文傑強調，國台辦執意不讓李貞秀放棄國籍，那就是在剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利，「是他們在剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利。」

梁文傑解釋，今天就算是美國籍，也可能放棄不了國籍，比如說欠稅，或有一些義務沒有盡，「你放棄不了，那對不起，根據我們《國籍法》的規定，就只有一個結果。」

梁文傑說，每個國家對忠誠義務的規定都不相同，「台灣的處境比較艱難，人民害怕官員如有雙重國籍，在台灣發生什麼事情時，拍拍屁股就走人，這是台灣的國情，對於忠誠義務、單一國籍特別重視。」

最後，梁文傑提到，李貞秀的放棄國籍申請到底有沒有效，是內政部的職權，陸委會追隨內政部的認定。

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

內政部長劉世芳4日表態，由於民眾黨新科立委尚未放棄對岸國籍，內政部將拒絕提供機密文件。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑5日表示，對於李貞秀的索資，也會用最嚴格的條件去處理。

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

李貞秀中共陸委會邱垂正放棄國籍國台辦立委

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

