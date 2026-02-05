陸委會：國台辦不讓李貞秀放棄國籍　是剝奪她當立委權利

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



民眾黨立委李貞秀赴對岸放棄國籍被拒，國台辦發言人陳斌華5日表示，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑指出，國台辦執意不讓李貞秀放棄國籍，是剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利。

梁文傑5日下午在例行記者會上提到，國台辦已經表明不會讓李貞秀放棄國籍，從陸委會的立場來講，《兩岸關係條例》只有規定，入籍之後10年有參政權，至於如何就職要依照《國籍法》，參選要依照《選罷法》，「這些都不是《兩岸關係條例》規定的。」

梁文傑說，很多人說《兩岸關係條例》是特別法，優於普通法，但是這觀念有個錯誤的地方，應該是大學一年級「法學緒論」就會講的，所謂特別法優於普通法，意思是說，當特別法跟普通法對同一個事項有所規定時，當然是特別法優先，「可是如果特別法沒規定，普通法有規定，那當然適用普通法。」

梁文傑強調，國台辦執意不讓李貞秀放棄國籍，那就是在剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利，「是他們在剝奪李貞秀在台灣擔任立法委員的權利。」

梁文傑解釋，今天就算是美國籍，也可能放棄不了國籍，比如說欠稅，或有一些義務沒有盡，「你放棄不了，那對不起，根據我們《國籍法》的規定，就只有一個結果。」

梁文傑說，每個國家對忠誠義務的規定都不相同，「台灣的處境比較艱難，人民害怕官員如有雙重國籍，在台灣發生什麼事情時，拍拍屁股就走人，這是台灣的國情，對於忠誠義務、單一國籍特別重視。」

最後，梁文傑提到，李貞秀的放棄國籍申請到底有沒有效，是內政部的職權，陸委會追隨內政部的認定。

