吃壽喜燒3人發燒上吐下瀉　業者：即日起停業「查清後再復業」

▲蜜柑關西風壽喜燒即日起停業。（圖／蜜柑關西風壽喜燒提供）

記者黃士原／台北報導

由樂軒松阪亭集團操刀、全新壽喜燒品牌「蜜柑關西風壽喜燒」去年12月才開幕，近日卻出現食安疑慮，7人前往用餐後，有3人發燒、上吐下瀉。對此，業者發出聲明，即日起停業整頓，等事件查清後再宣布復業時間。

一名消費者在Threads上發文，2月1日晚上前往台中西區的蜜柑關西風壽喜燒用餐後，同行7人中有3人出現發燒、上吐下瀉等症狀。對此，官方發出道歉聲明，並且從今日起停業整頓，全面且積極確保食安環節，等事件查清後再跟消費者說明並公布復業日期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲客人用餐後不適，問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶。（圖／蜜柑關西風壽喜燒提供）

聲明中也提到，公司已主動聯繫受影響的客人，並持續掌握他們的身體狀況，經內部初步回溯，問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，衛生局2月3日已來店進行採檢，目前正積極配合相關調查與流程，以釐清確切原因。

蜜柑關西風壽喜燒也提到，顧客的健康權益是首要考量，將承擔受影響顧客醫療費用及相關損失補償，如果民眾在2月1日晚上用餐後有任何身體不適，可透過官方IG、Threads或LINE官方帳號私訊，將安排專人協助處理後續的理賠事宜。