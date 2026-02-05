陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：先限制後開放「還要我們感恩？」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸文旅部近日宣布開放上海陸客赴金馬旅遊。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑5日表示，這看起來是一個對岸為了政治場合，特別提出來的善意，「你先做了這樣不合理的限制，現在突然開放，還想要我們覺得很感恩？」

梁文傑在例行記者會上提到，金馬小三通當初開放的時候，也就是疫情之後開放時，就沒有限制大陸哪一省的旅客，是陸方自己先宣布只有福建的，後來才增加了上海，「從我方的角度來看，本來就沒有限制哪一省的旅客。」

梁文傑指出，2019年金馬小三通大陸居民來觀光的約有30萬人，去年的話約有19萬人，也就是說，因為對岸限制只有福建居民才能來金門、馬祖，所以人流一直還沒有恢復到疫情前的水準。

▼金門小三通。（圖／記者鄭逢時翻攝）



梁文傑說，在我方看來，這是對岸先做了一個不合理的限制，然後硬要把台灣當成跟福建對等，「你先做了這樣不合理的限制，現在突然開放，還想要我們覺得很感恩？我想，該怎麼正常的處理，就怎麼正常的處理。」

梁文傑認為，上海居民會不會特別跑到福建、廈門，然後搭船到金門，這還要一段時間來觀察是不是有吸引力，「畢竟從上海到廈門是一個蠻長的旅程，然後還要從廈門再搭小三通到金門，吸引力可能還要評估。」

梁文傑強調，對岸講的開放上海居民到金門、馬祖，看起來就是一個為了政治場合，特別提出來的「善意」，兩岸的觀光正常化，我方還是主張先由小兩會來溝通，請對岸盡速回覆。