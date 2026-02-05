一圖看「春節＋228連假」公共運輸3大優惠　客運最低42折

▲春節及228連假三大公共運輸優惠。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，228和平紀念日連假緊跟著接力，公路局為鼓勵公共運輸，推出3大優惠， 包括全台88條國道客運春節6折、228連假85折，搭配TPASS2.0+優惠，春節折扣最低下殺42折；另轉乘在地客運基本里程免費、轉乘指定幸福巴士免費。

2月14日至2月22日有9天春節連假，接著2月27日至3月1日則是228和平紀念日3天連假。為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局公布3大優惠，分別為2月13日至2月22日春節疏運期間，以及2月26日至3月1日228連假期間，將推出多項全國性共通國道及公路客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇。

三大優惠包含88條中長途國道客運路線享春節6折、228和平紀念日85折優惠價；另登記為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，等同春節最低42折、228連假最低6折。

第二項優惠則是搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠；第三項優惠則是轉乘指定幸福巴士免費 。

公路局表示，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，以避開易壅塞時段並節省旅行成本。