清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

▲台中去年北屯情人橋死亡車禍，肇事陳男賠償300萬獲得緩刑。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男去年1月駕車行經北屯區知名景點情人橋附近時，闖紅燈通過路口，撞擊開車行經該處的周姓姊弟，導致2人轎車跌落橋下，周姓姊姊傷重身亡。陳男自述家境清寒，又是單親且有2名女兒要照顧，賠償300萬後，法院同意讓他緩刑。

去年1月9日，陳姓男子（48歲）清晨6時許開車沿北屯區祥順路往北直行，周姓男子（52歲）沿景賢路往東直行，陳男闖紅燈通過路口，導致雙方於路口處發生碰撞，導致周男車輛偏移後摔落廍子溪、情人橋下邊坡。

事故造成陳男全身多處擦挫傷，送醫治療；周男同樣多處擦挫傷，送醫無大礙，但坐在副駕的周姓女子（55歲、周男胞姊）傷勢嚴重，當場失去生命跡象，到院前宣告不治，陳男被依過失致死罪起訴。

▲陳男自述家境貧寒，仍賠償300萬，獲得緩刑。（圖／記者許權毅翻攝）



法院審酌，陳男有符合自首減刑，並且無前科，考量坦承犯行的態度，又與死者家屬達成300萬賠償完畢。但是，陳男闖紅燈行為過於怠忽，釀成本案悲劇，行為應予非難。

法官考量陳男家境貧寒，又為單親有2名女兒需要撫養，依過失致死罪處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年。