苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

2026高雄市長選舉由民進黨的賴瑞隆對上國民黨的柯志恩，受到外界矚目。對此，作家苦苓今（5日）表示，民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆的形象相當模糊，而對手柯志恩並不弱，蹲點很久、形象還可以，競爭條件一點不輸賴瑞隆。他強調，高雄市長陳其邁政績非常好，但無法轉移，而柯志恩若炒熱起來，加上柯文哲、韓國瑜相助，那麼鹿死誰手，猶未可知，2018年陳其遘是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，千萬要引以為戒。

苦苓表示，最近黃國昌臭屁說要幫國民黨拿下高雄，之前鄭麗文也揚言要收回南二都，雖然兩個都是「囂徘」（台語：囂張）的人，但民進黨也不可不慎，從前那個「提名一顆西瓜也會選上」的時代，早就一去不返了。

苦苓認為，賴瑞隆異軍突起、出乎意料獲得高雄市長提名後，自己陸陸續續問過一些鄰居朋友，十個有八個沒聽過賴瑞隆，大部分的反應都是「他是誰」。

苦苓表示，就算知道賴瑞隆是立委的，也不知道表現怎麼樣、有什麼政績，大概的印象就是「霸凌、後來沒事了」、「偽造文書、後來沒事了」，老實說，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔——真拚」。

苦苓說，因為賴瑞隆的對手並不弱，柯志恩蹲點很久了，形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴瑞隆。

苦苓直言，陳其邁的政績非常好，但這是無法轉移的，鄭文燦、林右昌都是先例；而柯志恩如果能炒熱起來，加上柯文哲來幫她站台、韓國瑜也大力相助（注意，高雄的韓粉並沒潰散，他們還在伺機而動），那麼鹿死誰手，真的是猶未可知。

苦苓強調，2018年陳其邁是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，千萬要引以為戒呀。

