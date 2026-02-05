　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選舉由民進黨的賴瑞隆對上國民黨的柯志恩，受到外界矚目。對此，作家苦苓今（5日）表示，民進黨要小心丟掉高雄，賴瑞隆的形象相當模糊，而對手柯志恩並不弱，蹲點很久、形象還可以，競爭條件一點不輸賴瑞隆。他強調，高雄市長陳其邁政績非常好，但無法轉移，而柯志恩若炒熱起來，加上柯文哲、韓國瑜相助，那麼鹿死誰手，猶未可知，2018年陳其遘是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，千萬要引以為戒。

苦苓表示，最近黃國昌臭屁說要幫國民黨拿下高雄，之前鄭麗文也揚言要收回南二都，雖然兩個都是「囂徘」（台語：囂張）的人，但民進黨也不可不慎，從前那個「提名一顆西瓜也會選上」的時代，早就一去不返了。

苦苓認為，賴瑞隆異軍突起、出乎意料獲得高雄市長提名後，自己陸陸續續問過一些鄰居朋友，十個有八個沒聽過賴瑞隆，大部分的反應都是「他是誰」。

苦苓表示，就算知道賴瑞隆是立委的，也不知道表現怎麼樣、有什麼政績，大概的印象就是「霸凌、後來沒事了」、「偽造文書、後來沒事了」，老實說，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔——真拚」。

苦苓說，因為賴瑞隆的對手並不弱，柯志恩蹲點很久了，形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴瑞隆。

苦苓直言，陳其邁的政績非常好，但這是無法轉移的，鄭文燦、林右昌都是先例；而柯志恩如果能炒熱起來，加上柯文哲來幫她站台、韓國瑜也大力相助（注意，高雄的韓粉並沒潰散，他們還在伺機而動），那麼鹿死誰手，真的是猶未可知。

苦苓強調，2018年陳其邁是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，千萬要引以為戒呀。

▼苦苓。（圖／苦苓臉書）

▲范瑋琪跪謝中國大陸不離不棄的歌迷，苦苓。（圖／苦苓臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

政院批黃國昌不專業且偏頗　民眾黨回擊造謠：解決提出問題的人

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

民眾嚇壞！新北維安簡訊漏標「演練」　蔣萬安緩頰：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭春節4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為確保台北車站突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府及新北市政府今（5日）下午聯合於台北捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間，進行捷運危安攻擊模擬演練，演練情境為「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」。演練結束後，台北市長蔣萬安致詞時除了呼籲民眾別因為1219攻擊事件遠離而降低警戒心，也提醒各局處「寧可撈過界，不要三不管」。

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

賴批九二共識是促統　藍：有各自解釋空間

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

綠營初選血戰！陳其邁子弟兵聯合登記

綠營初選血戰！陳其邁子弟兵聯合登記

遭零日攻擊告抄襲　「萊爾校長」團隊發聲了

遭零日攻擊告抄襲　「萊爾校長」團隊發聲了

關鍵字：

2026大選2026高雄市長苦苓賴瑞隆柯志恩國民黨民進黨陳其邁韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面