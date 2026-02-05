想選議員「先繳35萬」　民眾黨分區主任嘆：殘酷的高牆

▲江明宗。（資料照／民眾黨台南市黨部提供）

民眾黨台南市分區主任江明宗近日針對黨內初選規則發表看法，他透過數據計算發現，若要參與直轄市議員初選，「入場券」至少需要35萬元。他指出，這樣的金額對於領中位數薪資的年輕人來說，需要累積兩年才能負擔，且形同只有全台收入前20%的人才可以參與選舉。貼文曝光後，引起討論。

參政門檻高牆！江明宗曝「入場券」要35萬

江明宗在臉書粉專發文表示，近期觀察黨內對於初選登記規則的爭論，他計算後發現，民眾黨直轄市議員初選包含登記保證金20萬與民調費15萬，總計35萬元。他以2024年台灣薪資所得中位數54.6萬元為例，即便每年能存下30%收入，也需要兩年以上的積蓄才能獲得一張選舉的「入場券」，對一般上班族而言，相當不易。

贏過80%的人才能選？江明宗拋出疑問

江明宗分析，若要在一年內存下35萬元的「閒錢」參政，對應的年薪資所得約需落在117萬元，這在台灣收入結構中屬於前20%的群體。他表示，當參選者皆來自前20%的既得利益者時，是否還能感同身受的代表剩下80%的民意？

江明宗表示，這個門檻或許已經算相對「親民」，但一般家庭出身的青年要拿出這筆錢，無疑是殘酷的高牆。他強調自己並非抱怨，他只是想透過數字，讓大家思考，台灣民眾黨究竟要走向菁英政黨，還是成為來自各階級、反映真實民意的力量？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果沒有一點財力，即使過了初選，要怎麼跟其他有財力的候選人拚殺」、「觀點非常好，的確可一起想想怎麼做」、「我覺得20萬保證金會事後還給當事人，倒是還好。這個制度可以刷掉一些沒有決心、來扮家家的人」、「保證金會歸還吧？那真正的費用應該只有民調費，如果這筆錢還要別人幫你出，那只能在家裡當戶長」、「如果都沒人願意出錢支持，怎覺得自己會選得上」。