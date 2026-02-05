春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

▲春節省道易塞路段和時段。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，公路局預估有27路段易塞，其中台9線蘇花路廊初四和初六北上較塞，皆將從一早塞到隔天凌晨，其中初四(20日)預料上午9時就會湧現車潮，隔天初五凌晨2點才紓解，北上路段可能連塞17小時。

公路局預估，春節將以2月16日(除夕)及2月20日(大年初四)為界分為三階段，假期前段將以返鄉為主，假期中段則預計將出現短程參拜及走春旅次、中長程闔家出遊旅次，至於假期後段則會以返回工作地旅次為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另228和平紀念日連續假期車潮自2月26日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於2月27日至2月28日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午開始至3月1日出現。

▲▼春節省道易塞路段和時段。（圖／公路局提供）

公路局也預估春節將有27處省公路易壅塞，包含地區之主要幹道如台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等；以及銜接高速公路之路段，譬如台64線、台65線、台74線、台86線及台18線銜接各國道交流道等)。

重要觀光風景地區鄰近路段部分，易塞路段包括台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等路段；另春節期間有廟宇參拜熱點，包括台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府路段等皆易塞。

▲春節省道易塞路段和時段。（圖／公路局提供）

其中台9線蘇花路廊預料初四和初六北上較塞，初四(20日)上午9時就會湧現北返車潮，隔天初五凌晨2點才紓解，北上路段可能連塞17小時；初六上午10時過後北上路段車多，可能一路塞到隔天凌晨1時才紓解。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

▼春節省道交通疏導措施。（圖／公路局提供）