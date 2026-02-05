　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

記者蔡紹堅／台北報導

香港反送中運動的參與者湯偉雄「赴湯」在台灣開設的拳館近日再度遭人潑漆警告，民眾黨立委陳昭姿5日出面聲援，強調自己會力挺港人到底。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑給予陳昭姿肯定，稱這就是作為一個國會議員正確的態度。

梁文傑5日下午在陸委會記者會上談及此案，他提到，上次潑漆與這次潑漆的是不同人，但有共同之處，就是入境之後犯案，然後立刻出境，應該是有目的的系列性行動。

▼梁文傑肯定陳昭姿力挺港人的態度。（圖／記者蔡紹堅（左）、記者李毓康（右）攝）

▲▼肯定陳昭姿！梁文傑：這就是一個國會議員正確的態度。（圖／記者蔡紹堅（左）、記者李毓康（右）攝）

梁文傑指出，對於類似的行為與行動，目前政府已經有一個比較完善的機制，但比較困難的點是，這樣的潑漆行為，造成受害者心理壓力或恐懼，在刑法上卻可能只是一個恐嚇罪，「對檢察機關來講，很可能不會採取通緝。」

梁文傑提到，很多類似的跨境鎮壓行為，譬如說可能把人打一頓或是潑漆，在刑法上面都算不上重罪，但很明顯背後是有政治企圖的，所以各機關還必須做比較深入的討論，「不能只當作是單純的社會事件、單純的刑案或是輕罪的刑案。」

▼湯偉雄拳館遭潑漆。（圖／翻攝／赴湯／facebook）

▲▼湯偉雄拳館遭潑漆。（圖／翻攝／赴湯／facebook）

梁文傑說，港人團體5日在立法院為此召開記者會時，民眾黨的陳昭姿委員也到了，他要特別引用陳昭姿委員的話，「她說，跨國鎮壓就是威權政權用監視、打壓、威脅、逼迫等手段，延伸到其國境之外，往往受害的不只是當事人，甚至在原居地的家人都可能遭受迫害，這種作為只有一個目的，就是製造恐懼，逼迫噤聲，不只是個人安全的問題。」

梁文傑繼續說，「陳昭姿委員說她會全力挺到底，請港人團體不要覺得孤單，她會跟港人們站在一起，我想這就是作為一個國會議員正確的態度。」

梁文傑還說，「今天在台灣，不只是港人，如果是其他的人也都一樣，我們都必須要跟他們站在一起。」

湯偉雄的拳館去年11月遭人潑漆，警方調查後發現，犯案者是兩名香港人士，犯案當天立刻就搭機離境；2月4日凌晨，湯偉雄的拳館再度遭人潑漆，調查發現，犯案者是一名台籍港人，同樣在犯案後立即搭機離境。

▼湯偉雄（赴湯）被香港政府通緝。（圖／翻攝港府）

▲▼香港反送中運動的參與者湯偉雄（赴湯）被香港政府通緝。（圖／翻攝港府）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」！工作室怒點名主辦道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

國安官員曝：中方主動爭取川習通話　反映出對內外情勢的不安

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

李貞秀國籍爭議卡關！劉世芳：立院若不處理「不排除送憲法法庭」

李貞秀就職穿4萬愛馬仕白鞋　財產申報柏金、凱莉名包全入列

立陶宛總理稱設台代表處如「衝向火車」！外交部：名稱是雙方共識

國安官員曝：中方主動爭取川習通話　反映出對內外情勢的不安

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

跟進內政部　陸委會：對李貞秀索資「用最嚴格條件處理」

春節連假疏運措施出爐　雙鐵加開班次、國道管制一次看！

內政部擴大推動老宅延壽計畫　創百億產值最快5月公告受理申請

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

台積電熊本二廠「改產3奈米」登日媒頭條　高市早苗：矽島九州復活

補強外圍大鎖！灰狼交易迎來多桑姆　公牛進入重建期

寒流明報到越晚越冷！白天29度「一夜急墜剩6℃」　北台濕冷3天

瑀熙懷孕30週「每天要坐睡」　下半身快撐不住肚：覺得自己好廢

當攝影師在台上　看起來比藝人還忙

相關新聞

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：要我們感恩？

陸開放上海陸客赴金馬　梁文傑：要我們感恩？

中國大陸文旅部近日宣布開放上海陸客赴金馬旅遊。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑5日表示，這看起來是一個對岸為了政治場合，特別提出來的善意，「你先做了這樣不合理的限制，現在突然開放，還想要我們覺得很感恩？」

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

陸委會：對李貞秀索資　用最嚴格條件處理

國共智庫交流　陸委會：改變不了中共目標

國共智庫交流　陸委會：改變不了中共目標

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

檢察官赴陸遭盤問！陸委會：國安直接進房

民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」

民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」

關鍵字：

梁文傑陳昭姿湯偉雄

讀者迴響

最夯影音

更多
搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面