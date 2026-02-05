肯定陳昭姿！梁文傑：一個國會議員正確的態度

記者蔡紹堅／台北報導

香港反送中運動的參與者湯偉雄「赴湯」在台灣開設的拳館近日再度遭人潑漆警告，民眾黨立委陳昭姿5日出面聲援，強調自己會力挺港人到底。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑給予陳昭姿肯定，稱這就是作為一個國會議員正確的態度。

梁文傑5日下午在陸委會記者會上談及此案，他提到，上次潑漆與這次潑漆的是不同人，但有共同之處，就是入境之後犯案，然後立刻出境，應該是有目的的系列性行動。

▼梁文傑肯定陳昭姿力挺港人的態度。（圖／記者蔡紹堅（左）、記者李毓康（右）攝）



梁文傑指出，對於類似的行為與行動，目前政府已經有一個比較完善的機制，但比較困難的點是，這樣的潑漆行為，造成受害者心理壓力或恐懼，在刑法上卻可能只是一個恐嚇罪，「對檢察機關來講，很可能不會採取通緝。」

梁文傑提到，很多類似的跨境鎮壓行為，譬如說可能把人打一頓或是潑漆，在刑法上面都算不上重罪，但很明顯背後是有政治企圖的，所以各機關還必須做比較深入的討論，「不能只當作是單純的社會事件、單純的刑案或是輕罪的刑案。」

▼湯偉雄拳館遭潑漆。（圖／翻攝／赴湯／facebook）



梁文傑說，港人團體5日在立法院為此召開記者會時，民眾黨的陳昭姿委員也到了，他要特別引用陳昭姿委員的話，「她說，跨國鎮壓就是威權政權用監視、打壓、威脅、逼迫等手段，延伸到其國境之外，往往受害的不只是當事人，甚至在原居地的家人都可能遭受迫害，這種作為只有一個目的，就是製造恐懼，逼迫噤聲，不只是個人安全的問題。」

梁文傑繼續說，「陳昭姿委員說她會全力挺到底，請港人團體不要覺得孤單，她會跟港人們站在一起，我想這就是作為一個國會議員正確的態度。」

梁文傑還說，「今天在台灣，不只是港人，如果是其他的人也都一樣，我們都必須要跟他們站在一起。」

湯偉雄的拳館去年11月遭人潑漆，警方調查後發現，犯案者是兩名香港人士，犯案當天立刻就搭機離境；2月4日凌晨，湯偉雄的拳館再度遭人潑漆，調查發現，犯案者是一名台籍港人，同樣在犯案後立即搭機離境。

▼湯偉雄（赴湯）被香港政府通緝。（圖／翻攝港府）

