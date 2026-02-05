75年史努比首度化身「台味辦桌公仔」2／5開賣　可愛模樣曝

▲史努比與查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客圍坐紅圓桌，搭配炸湯圓、紅蟳米糕與佛跳牆，完整還原台式辦桌熱鬧場景。（圖／Be come true平台提供）

記者游瓊華／雲林報導

來自美國經典漫畫《Peanuts》的史努比，今年農曆年節「入境隨俗」，首度在台灣體驗傳統辦桌文化。史努比、查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客等經典角色，圍坐傳統辦桌紅椅，搭配炸湯圓、紅蟳米糕、石斑魚、佛跳牆等經典手路菜，化身為微型辦桌場景公仔，預計自2月5日起開放限時預購，引發粉絲關注。

今年初登場的《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔，以「隨時隨地都能辦桌」為設計概念，將台灣傳統宴席文化融入史努比宇宙，打造出可在書桌、展示櫃上「開席」的迷你宴會場景。紅通通的圓桌、塑膠紅椅、精緻菜色細節，完整還原台灣人熟悉的年節辦桌記憶。

《Peanuts》自1950年問世以來，已走過75年歷史，史努比憑藉幽默又帶點孤僻的性格，成為跨世代療癒象徵。近年來聯名商品、主題展覽不斷推陳出新，此次更首度結合台灣在地飲食文化，讓史努比「坐上圓桌、吃起辦桌」，展現文化混搭的新創意。

本系列共推出4款主題組合，每款皆搭配專屬料理與紅椅配件：第一款為史努比與查理布朗共享「花好月圓炸湯圓」，象徵團圓喜氣；第二款由史努比妹妹貝兒與露西搭配高熱量經典菜色「紅蟳米糕」，被粉絲笑稱為「暈碳組合」；第三款則由歐拉夫大啖「龍蝦沙拉與清蒸魚」；最後一款糊塗塌客端出澎湃「佛跳牆」，並搭配大型紅圓桌場景配件。

業者表示，4款組合可自由拼接擺設，湊齊全套後，可重現辦桌圍桌而坐的熱鬧畫面，無論作為收藏、節慶佈置或拍照道具，都能營造濃厚年味與人情氛圍。價格方面，單款公仔售價為480元，「坐滿開席組」限定套裝售價為1,880元，並附特製辦桌菜單小卡。系列商品將自2月5日起，於Be come true官方網站及授權通路開放限時預購，數量有限。

從漫畫角色走進台式圓桌，史努比用最萌姿態詮釋台灣辦桌文化，也讓粉絲在收藏之餘，重溫過年圍桌吃飯、熱鬧寒暄的溫暖時刻。對史努比迷與年節收藏族群而言，這場「迷你辦桌」無疑成為今年最具話題性的跨文化創意之一。

▲《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔細節精緻，紅椅、圓桌與手路菜一應俱全，讓書桌秒變迷你宴會現場。（圖／Be come true平台提供）