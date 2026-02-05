作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

▲最高法院將作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案，部分無罪確定，部分撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被檢方指控收受大陸資金並吸收退役將領，在台發展共諜組織，而遭高雄高分檢提起公訴，但一審均判4人無罪。檢方上訴最高法院，最高法院5日維持部分無罪確定，另外也將4人涉嫌違反《反滲透法》部分撤銷，發回更審。

高等檢察署高雄分署接獲檢舉，指稱與軍方關係良好的「黃埔聯誼會」會長作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長陸軍退役上校劉萬禮，以及孫海濤等3人，接受對岸資金資助，從2017年起，就開始物色國軍特定階級、軍種的高階軍官，到大陸與美國等地接受旅遊招待，並製造機會與解放軍高層見面。

全案經檢方歷時數月調查後，於2024年3月間偵查終結，檢方對祝、孫、劉3人，以及藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂，總計4人提起公訴。檢方初步估計，4人接觸的將領多達數十人，其中還有20人為將級軍官。檢方提起公訴後，高等法院高雄分院接押時，裁定將祝、孫2人繼續收押。但案件經高雄高分院近1年的審理後，去年2月間判處4人全數無罪。檢方上訴最高法院。

最高法院審理後，5日作出判決。最高法院指出，檢方指控4人參加的部分行程，是由時任中華致公黨主席陳柏光出資，並非檢方所稱的大陸出資；另外其餘行程，也無法證明就是由大陸方面出資，因此4人遭控違反《國家安全法》部分仍舊駁回，這部分無罪確定。不過最高法院也認為，檢方指控4人違反《反滲透法》部分，仍有疑義尚待釐清，因此這部分最高法院撤銷無罪判決，發回高雄高分院更審。