　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案，部分無罪確定，部分撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂等4人，被檢方指控收受大陸資金並吸收退役將領，在台發展共諜組織，而遭高雄高分檢提起公訴，但一審均判4人無罪。檢方上訴最高法院，最高法院5日維持部分無罪確定，另外也將4人涉嫌違反《反滲透法》部分撤銷，發回更審。

高等檢察署高雄分署接獲檢舉，指稱與軍方關係良好的「黃埔聯誼會」會長作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長陸軍退役上校劉萬禮，以及孫海濤等3人，接受對岸資金資助，從2017年起，就開始物色國軍特定階級、軍種的高階軍官，到大陸與美國等地接受旅遊招待，並製造機會與解放軍高層見面。

全案經檢方歷時數月調查後，於2024年3月間偵查終結，檢方對祝、孫、劉3人，以及藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂，總計4人提起公訴。檢方初步估計，4人接觸的將領多達數十人，其中還有20人為將級軍官。檢方提起公訴後，高等法院高雄分院接押時，裁定將祝、孫2人繼續收押。但案件經高雄高分院近1年的審理後，去年2月間判處4人全數無罪。檢方上訴最高法院。

最高法院審理後，5日作出判決。最高法院指出，檢方指控4人參加的部分行程，是由時任中華致公黨主席陳柏光出資，並非檢方所稱的大陸出資；另外其餘行程，也無法證明就是由大陸方面出資，因此4人遭控違反《國家安全法》部分仍舊駁回，這部分無罪確定。不過最高法院也認為，檢方指控4人違反《反滲透法》部分，仍有疑義尚待釐清，因此這部分最高法院撤銷無罪判決，發回高雄高分院更審。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫杜秉澄

擴廠申請被打槍「開提袋秀300萬」想賄賂被拒　食品廠老董慘了

清寒二寶爸闖紅燈撞姊弟！翻落情人橋1死1傷　賠300萬換緩刑

作家祝康明、退役少將孫海濤共諜案　部分無罪確定部分撤銷發回

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭春節4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／男騎士撞環保車身亡　2清潔員受傷倒地

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

準媽媽遇魂斷回家路　至親悲痛認屍

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

更多熱門

相關新聞

避免誤踩法律紅線雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

避免誤踩法律紅線雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

為協助事業單位在辦理員工訓練時避免誤觸法律紅線，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署5日於台南市勞工育樂中心舉辦「事業單位辦訓補助說明會」，特別邀請臺灣臺南地方檢察署檢察官周映彤擔任講師，主講「企業誠信及法紀觀念」，透過實務案例分享企業常見的法律風險與「避雷心法」，吸引近百位企業代表到場參與。

餵毒6月女嬰險害命　狠母二審「對折」判6年

餵毒6月女嬰險害命　狠母二審「對折」判6年

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

經典賽開打　辜仲諒聲請解禁赴東京獲准

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

陸男在台偷賣北韓畫作　二審輕判給緩刑

陸男在台偷賣北韓畫作　二審輕判給緩刑

關鍵字：

法律人權共諜祝康明孫海濤最高法院撤銷發回更審

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面