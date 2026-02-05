北監舉辦「春節面對面懇親」2345人參與　盼用親情力量勉勵收容人

▲法務部矯正署台北監獄為加強家庭支持、增進親情關懷，本監特於115年2月2日至2月5日舉辦「春節面對面懇親」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

春節即將到來，法務部矯正署台北監獄今（5日）表示，為加強家庭支持、增進親情關懷，本監特於115年2月2日至2月5日舉辦「春節面對面懇親」，連續4日上、下午共舉辦8 梯次,超過782位收容人及1,563位家屬報名參與，總計2,345人共享屬於彼此的溫馨歡聚時光，盼透過既有家庭支持或重塑家庭關係，用親情力量勉勵收容人邁向更生，扭轉浪子印象、積極復歸社會。

北監表示，為向家屬展現收容人藝文教化與作業職訓成果，特於懇親會場贈送收容人揮毫春聯作品，由本監「傳統書法藝術班」親手執筆，外聘專業師資細心指導，讓學員放下過往、靜思習字，藉由學習傳統文學，嘗試為未來重新劃下更好輪廓。另提供健康低糖手做餅乾及可愛造型手摺氣球，由本監「烘焙證照班」及「彩虹氣球班」獻給家屬，讓家屬看見收容人學習後之正向改變，現場充滿溫馨團圓氣氛。

北監提到，此次參加懇親的收容人阿晨(化名)，自從入監服刑，僅靠書信及電話聯繫遠在離島的未成年子女，從未能實際接觸，藉此懇親機會，妻子兒女不辭千里搭機前來，因多年不曾實際碰面而相擁而泣。

收容人阿晨表示「今天發放的春聯正是我親筆書寫，看著子女欽佩的眼神，我為自己感到驕傲。感謝台北監獄給我機會，為了他們，我一定會改過自新，爭取早日回家陪伴童年」。

阿晨妻子也表示「兒女自懂事以來就未曾再見父親，直至今日，兒女遠遠第一眼見到爸爸，立刻衝上去抱住爸爸，掛在身上嚎啕大哭、久不放手。謝謝台北監獄體諒我們離島溝通不便，協助聯繫報名懇親，讓全家人終於有機會相聚在一起，讓愛無距離」。

另外，烘焙班收容人小陳(化名)表示「入監後最懊悔的事，莫過於未曾與父親好好溝通談心，非常感謝台北監獄，讓我有機會將心底話對父親說，阿爸您幸苦了，原諒不孝子我，會盡早假釋回家孝順您」。小陳也迫不及待藉此機會，向糖尿病父親展現烘焙學習成果-健康低糖手做餅乾，讓最親愛的父親感受關愛孝心與自我成長。

北監提到，亦有收容人家屬表示「還記得去年懇親天雨路滑，導致奶奶滑倒，還好只受驚嚇沒有大礙。今年懇親，非常驚訝台北監獄全新完工無障礙坡道，還出借輪椅協助推送。謝謝台北監獄為身障家屬考慮，讓行動不便老人家得以與收容人共享天倫之樂」。

北監強調，在春節團圓的懇親氛圍中，台北監獄政風室也同步進行「團圓不受騙・廉潔過好年」反詐宣導活動，向收容人及家屬傳達廉政倫理規範、反詐反賄等重要廉潔觀念；本監許典獄長金標也親臨現場關懷懇親動態，期望藉由懇親活動展現矯正機關之教化職訓成果，並讓家屬瞭解各項獄政方針，知悉親人在監生活情狀，透過既有家庭支持或重塑家庭關係，用親情力量勉勵收容人邁向更生，扭轉浪子印象、積極復歸社會，期許矯正關心能讓家屬放心、社會安心。