基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

▲面對面懇親暖人心，基隆看守所推多元教化助收容人復歸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化收容人家庭支持系統，並深化法治與反毒教育，基隆看守所於春節前夕舉辦「春節面對面懇親活動」，讓收容人能在溫馨節慶氛圍中，與家屬近距離互動、共享天倫之情，展現矯正機關人性化管理與教化關懷精神。

基隆看守所表示，此次活動特別結合利伯他茲教育基金會及基隆市毒品危害防制中心，辦理毒品防制宣導，協助收容人及家屬正確認識毒品危害，強化拒毒意識，並鼓勵收容人出所後善用社會支持資源，遠離毒品誘惑，為順利復歸社會奠定穩定基礎。

此外，該所政風室亦同步進行「公益揭弊者保護法」宣導，向收容人及家屬說明揭弊制度精神與相關保護機制，提升廉政與守法觀念，讓民眾了解自身權益，建立誠信守法的正確價值。

活動亮點之一為「枕邊細語」，安排收容人以錄音方式，親自為孩子朗讀故事或傳遞祝福，將思念與關愛轉化為溫柔聲音，陪伴孩子成長。此項安排不僅彌補親子分離的遺憾，也有助於維繫家庭情感連結，發揮親情在教化歷程中的正向力量。

基隆看守所表示，透過春節懇親活動結合反毒、廉政及家庭支持等多元宣導，期望協助收容人反思人生方向、重建家庭關係，並培養守法、自律與責任感。未來也將持續引入社會資源，推動更具溫度與深度的矯正教化措施，實踐「以人為本、助人自新」的核心理念。