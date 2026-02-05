　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

▲基隆看守所春節前夕面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲面對面懇親暖人心，基隆看守所推多元教化助收容人復歸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化收容人家庭支持系統，並深化法治與反毒教育，基隆看守所於春節前夕舉辦「春節面對面懇親活動」，讓收容人能在溫馨節慶氛圍中，與家屬近距離互動、共享天倫之情，展現矯正機關人性化管理與教化關懷精神。

基隆看守所表示，此次活動特別結合利伯他茲教育基金會及基隆市毒品危害防制中心，辦理毒品防制宣導，協助收容人及家屬正確認識毒品危害，強化拒毒意識，並鼓勵收容人出所後善用社會支持資源，遠離毒品誘惑，為順利復歸社會奠定穩定基礎。

▲基隆看守所春節前夕面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，該所政風室亦同步進行「公益揭弊者保護法」宣導，向收容人及家屬說明揭弊制度精神與相關保護機制，提升廉政與守法觀念，讓民眾了解自身權益，建立誠信守法的正確價值。

活動亮點之一為「枕邊細語」，安排收容人以錄音方式，親自為孩子朗讀故事或傳遞祝福，將思念與關愛轉化為溫柔聲音，陪伴孩子成長。此項安排不僅彌補親子分離的遺憾，也有助於維繫家庭情感連結，發揮親情在教化歷程中的正向力量。

基隆看守所表示，透過春節懇親活動結合反毒、廉政及家庭支持等多元宣導，期望協助收容人反思人生方向、重建家庭關係，並培養守法、自律與責任感。未來也將持續引入社會資源，推動更具溫度與深度的矯正教化措施，實踐「以人為本、助人自新」的核心理念。

▲基隆看守所春節前夕面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆看守所春節前夕面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆看守所春節前夕面對面懇親。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►減債有成！基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

►揮羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　基隆某國中母子連帶賠7.5萬

►驚險畫面曝！基隆女坐窗台外雨遮　消防架氣墊垂降救援

►11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉　壽喜燒名店認錯道歉
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

南投縣政府攜手人安基金會　春節前夕贈街友1600元紅包、年菜

新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

發錢了！嘉義竹崎鄉5000元振興金　2/6起發放

年關將至防災不鬆懈　南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

不讓長輩孤單！鹿草鄉公所推寒冬送暖　物資分送獨居家戶

金門便當店暖心送餐　150份便當慰勞清潔隊員辛勞

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

南投縣政府攜手人安基金會　春節前夕贈街友1600元紅包、年菜

新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

發錢了！嘉義竹崎鄉5000元振興金　2/6起發放

年關將至防災不鬆懈　南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

不讓長輩孤單！鹿草鄉公所推寒冬送暖　物資分送獨居家戶

金門便當店暖心送餐　150份便當慰勞清潔隊員辛勞

防長時間用手機傷眼　醫教3招不乾澀：追劇空檔溫敷10分鐘有效

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

【聲調秒高八度】北海道路邊小貓咪玩雪玩到滿臉都是萌翻♥

地方熱門新聞

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

金湖警成功守住民眾70餘萬元

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　排隊點燈人潮恐再爆棚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面