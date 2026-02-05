喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

▲台南市高級救護隊資深隊員林琦瑋，因成功搶救異物哽塞OHCA患者，獲頒「生命之星」獎座。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

到院前急救的每一秒，都是與死神拔河，台南市消防局第七大隊東門分隊高級救護隊資深隊員林琦瑋，於2025年10月4日執行南區金華路一段救護勤務時，成功搶救一名因異物哽塞導致心臟呼吸驟停（OHCA）的患者，經專業處置後恢復生命徵象，送醫後腦功能良好，展現高級救護在黃金時間內的關鍵價值。

消防局指出，林琦瑋隸屬全市僅設置四處的高級救護隊之一，平時每月須處理近400件急重症案件，涵蓋心搏停止、嚴重創傷、多重傷患及重大交通事故等高難度勤務，累積20年實戰經驗，並具備EMT1、EMT2、EMTP、CPR、ACLS、APLS、ETTC等多項專業證照。

此次救護勤務中，林琦瑋到場後迅速評估患者狀況，確認因異物阻塞氣道導致心跳停止，隨即使用喉頭鏡搭配異物夾，精準清除阻塞物，並立即施予高級心肺救命術（ALS）及電擊去顫等處置，成功恢復患者自主呼吸與循環，穩定生命徵象後緊急送往責任醫院，完整串聯到院前救護「生命之鏈」。

該名患者經醫師後續治療後腦功能良好，成果獲得高度肯定，林琦瑋也因此次OHCA成功救援，獲頒象徵急救最高榮譽的「生命之星」獎座。消防局指出，這座水晶獎座不僅是對個人專業的肯定，更展現東門高級救護隊在高頻實戰環境下的技術成熟度與團隊默契。

第七大隊大隊長石家源表示，林員能熟練運用喉頭鏡異物夾技術，展現高級救護人員的專業水準，有效提升到院前急救效能，此案例也驗證高救隊在密集勤務下仍能保持高度應變能力，未來將持續推動技術訓練、模擬演練、跨單位聯合勤務與裝備精進，全面提升全市OHCA存活率。

消防局長楊宗林指出，東門高級救護隊穩定而精準的表現，正是台南市高級救護體系長期投入訓練與制度化運作的成果，未來將持續精進緊急救護流程、跨院區合作機制、數據分析應用及民眾急救教育，提供市民更高品質的到院前照護服務。

市長黃偉哲也表示，感謝高級救護技術員林琦瑋在異物哽塞OHCA勤務中的專業判斷與即時處置，成功挽救寶貴生命，並肯定消防救護人員日夜守護市民安全的辛勞。他同時呼籲市民踴躍參與社區CPR、AED操作及異物哽塞急救訓練，共同強化社會急救安全網，打造安全宜居的城市環境。