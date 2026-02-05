新訓分到「這1處」他喊鳥地方！學長們路過推爆快樂：恭喜你

▲苗栗斗煥坪營區。（圖／記者黃孟珍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不論是1年期義務役，或4個月軍事訓練，入伍新兵訓練統一為期8週，採密集化訓練。最近有網友拿到兵單，看到新訓地點是「苗栗斗煥坪」不禁傻眼，發文吐槽「我就問誰也在這種鳥地方新訓當兵？要帶護照？」貼文一出，沒想到一票學長現身逆轉風向，大力推薦那裡是「快樂斗煥坪」。

這名網友在Threads分享，自己一看到兵役課通知地點是苗栗，滿頭問號，詢問後還被告知「這種地點大概一年才出現一次」，讓他更加無言，「真的有人跟我一樣在斗煥坪新訓嗎？」還自嘲是不是要先準備好護照再報到。

貼文引發大量當過兵的網友共鳴，有人分享自己台北人卻被分到嘉義中坑，新訓結束抽到的下部隊籤號看似北部，結果八成不在北部，來回搭高鐵當兵還要自己倒貼；也有人安慰原PO，表示當兵本來就很少在熱鬧地方，「鳥不生蛋才是常態」，反而不用太糾結地點。

學長推爆「快樂斗煥坪」

結果，更多待過斗煥坪的學長則跳出來狂推，「只能跟你說，血濺車籠埔，淚灑關東橋；歡樂滿仁武，快樂斗煥坪。」「恭喜你到快樂斗煥坪，一開始進去你會覺得很痛苦，什麼都能抱怨，等到下部隊之後，你就會懷念這裡的超高級寢室，和走路不用多久就能到的靶場。」

還有學長直呼，「宿舍比大學寢室還高級，靶場走5分鐘就到，你說呢」、「靶場近到打飯班出去餐廳出公差，隔壁連打靶休息士官長散步過來，看我們切水果。」「你去問問在關西新訓的，打個靶要走上山一個小時，下山再一個小時，你再來看看你快不快樂。」