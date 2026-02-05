嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

▲嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱，日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署辦理114年2月份「123聯合拍賣會」，於115年2月3日（星期二）登場，當日除在雲林、嘉義兩地進行不動產拍賣外，下午3時30分於嘉義分署進行車輛等動產拍賣，其中一輛2019年出廠的日產（NISSAN）轎車競標過程激烈，最終以28萬2,000元高價拍定，成交金額甚至高於當日所有不動產拍定價格，成為全場焦點。

嘉義分署指出，本次不動產拍賣標的包含嘉義縣中埔鄉，以及雲林縣土庫鄉、西螺鎮等地，共計5筆土地順利拍定，成交金額介於10萬8,888元至22萬元不等。相較之下，動產部分雖僅拍賣一輛日產轎車，但最終拍定金額達28萬2,000元，出乎意料高於同日所有不動產拍定金額。

該輛日產轎車雖曾於前次拍賣流標，但因車況良好、性能正常，內裝與外觀保養完善，且無欠繳稅金及交通罰鍰，吸引多達8組民眾到場登記競標。拍賣官宣布開始出價後，現場喊價聲此起彼落，價格自參考價13萬元一路攀升，最終以超過底價1倍的價格拍定，競標氣氛相當熱絡。

嘉義分署表示，未來將持續提供多元化的法拍標的，並加強動產執行作為，針對各類欠稅、罰鍰案件，特別是交通違規、酒駕等社會高度關注案件，將持續清查並執行義務人名下各項財產，以維護公權力與社會公平正義。

嘉義分署也提醒，民眾若想掌握雲嘉地區最新不動產、動產拍賣及變賣資訊，可隨時至嘉義分署官網或FB粉絲專頁查詢，或電洽（05）271-1133，將有專人提供服務。