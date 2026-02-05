　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

▲▼ 嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱　日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱，日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署辦理114年2月份「123聯合拍賣會」，於115年2月3日（星期二）登場，當日除在雲林、嘉義兩地進行不動產拍賣外，下午3時30分於嘉義分署進行車輛等動產拍賣，其中一輛2019年出廠的日產（NISSAN）轎車競標過程激烈，最終以28萬2,000元高價拍定，成交金額甚至高於當日所有不動產拍定價格，成為全場焦點。

▲▼ 嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱　日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署指出，本次不動產拍賣標的包含嘉義縣中埔鄉，以及雲林縣土庫鄉、西螺鎮等地，共計5筆土地順利拍定，成交金額介於10萬8,888元至22萬元不等。相較之下，動產部分雖僅拍賣一輛日產轎車，但最終拍定金額達28萬2,000元，出乎意料高於同日所有不動產拍定金額。

該輛日產轎車雖曾於前次拍賣流標，但因車況良好、性能正常，內裝與外觀保養完善，且無欠繳稅金及交通罰鍰，吸引多達8組民眾到場登記競標。拍賣官宣布開始出價後，現場喊價聲此起彼落，價格自參考價13萬元一路攀升，最終以超過底價1倍的價格拍定，競標氣氛相當熱絡。

▲▼ 嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱　日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，未來將持續提供多元化的法拍標的，並加強動產執行作為，針對各類欠稅、罰鍰案件，特別是交通違規、酒駕等社會高度關注案件，將持續清查並執行義務人名下各項財產，以維護公權力與社會公平正義。

嘉義分署也提醒，民眾若想掌握雲嘉地區最新不動產、動產拍賣及變賣資訊，可隨時至嘉義分署官網或FB粉絲專頁查詢，或電洽（05）271-1133，將有專人提供服務。

▲▼ 嘉義分署2月法拍會汽車競標火熱　日產轎車13萬起標、28.2萬元高價拍定 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3人上吐下瀉　壽喜燒名店認錯道歉
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

新北馬岡潮間帶慘遭毒害　水中生物大量死亡...疑為捕捉海蟲下藥

根本火藥庫！桃園民宅藏366公斤爆竹煙火　26歲女最高罰60萬

高雄19歲女騎士路口左轉！慘被後車追撞　噴飛重摔畫面曝

女單攻探訪基隆劉銘傳隧道迷路　勇消憑「流水聲」2hrs成功救人

台中狼運將！正妹搭車爛醉不省人事　竟「性侵拍片」丟包路邊

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

嘉義法拍會日產休旅車競標激烈　底價13萬喊到28.2萬成交

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

新北馬岡潮間帶慘遭毒害　水中生物大量死亡...疑為捕捉海蟲下藥

根本火藥庫！桃園民宅藏366公斤爆竹煙火　26歲女最高罰60萬

高雄19歲女騎士路口左轉！慘被後車追撞　噴飛重摔畫面曝

女單攻探訪基隆劉銘傳隧道迷路　勇消憑「流水聲」2hrs成功救人

台中狼運將！正妹搭車爛醉不省人事　竟「性侵拍片」丟包路邊

防長時間用手機傷眼　醫教3招不乾澀：追劇空檔溫敷10分鐘有效

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／男騎士撞環保車身亡　2清潔員受傷倒地

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

即／國1大車連環撞　車流回堵5km

即／愛爾麗董座常如山涉性侵　訊後限制出境出海

更多熱門

相關新聞

法拍熱鬧登場！桃園8/5聯合拍賣會

法拍熱鬧登場！桃園8/5聯合拍賣會

法務部行政執行署桃園分署8月份聯合拍賣會即將登場，桃園分署指出，8月1日將拍賣多款包包，8月5日聯合拍賣會將拍賣包括桃園區公寓、蘆竹區房屋土地、龍潭區廠房土地等多筆不動產，另有及汽車、實體股票、無實體股份等，相關資訊可參考桃園分署官網拍賣公告。

欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

欠稅大戶陳由豪2雜木林地+梯田　936萬拍出

關鍵字：

嘉義法拍日產轎車動產拍賣不動產拍賣競標熱潮

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面