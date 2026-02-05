iPhone空間爆了！「超簡單9招」秒釋出20GB　一堆人超容易忽略

▲Tim哥建議，用戶每兩個月記得要替手機清理空間。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

明明已備份照片，空間卻仍爆滿？3C科技YouTuber Tim哥指出，要檢查「最佳化儲存空間」、刪除已備份照片並重新開機，容量才會回來。他也分享清空最近刪除、刪LINE快取、卸載未用APP、透過Type-C或SD卡進行備份等，有機會一次救回20GB容量。

Tim哥在YouTube頻道分享「iPhone 儲存空間一直爆？原來兇手不是照片」超實用影片，如果用戶發現明明已經備份到iCloud、Google相簿，為何本機還是顯示空間不足，此時就要檢查「最佳化iPhone儲存空間」，並刪除已經備份的照片，並記得重新開機，讓系統重新計算儲存空間，才可讓容量完全釋放。

記得手動刪除！超容易疏忽相簿「最近刪除」

除了最佳化iPhone儲存空間，Tim哥還列出8個解決空間爆掉的方法，可一次救回20GB容量，並建議每2個月就要替手機清理一下。1.相簿「最近刪除」，記得直接手動一鍵清除，不然系統仍會保留30天才會刪除；2.啟用iCloud雲端訊息，減少系統資料累積；3.iCloud搭配Google相簿來使用，並透過「釋放空間」功能清除已備份檔案，前者雲端有用戶所有的照片，而後者則是放很重要的照片，來達到分工的目的。

▲記得勾選「最佳化iPhone儲存空間」。



LINE一清除快取就多1.3GB



4.透過Type-C或SD卡進行備份，定期備份與清理檔案，也可釋出手機容量空間；5.LINE設定中的「刪除資料」，清除「快取」後，以Tim哥手機為例，立即就多了1.3GB的空間。他也提醒，若常使用WeChat、WhatsAPP也記得定時清除快取資料。

Tim哥超推：開啟卸載未使用的APP

6.LINE「依聊天室刪除資料」，他也認為該功能好用，可以刪除特定群組內不重要的照片；7.啟用設定中的APP Store「卸載未使用的APP」，若APP長期未使用，系統就會自動卸載，這也是Tim哥大推的功能之一；8.iPhone相簿點開「重複項目」的功能，按下合併後也能釋放手機空間。

▼手動清除「最近刪除」的照片； 還要記得開啟 「卸載未使用的APP」功能。



※本文獲3cTim哥生活日常授權提供。