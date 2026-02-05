新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新春將至，防災工作不因年節而停歇，為強化高樓建築火災搶救能力，台南市消防局第六救災救護大隊，近日於駐地實施雲梯車高空放水訓練，督導各分隊消防人員實際操作演練，提升高空作業熟練度與救災應變能力，確保面對突發高樓火警時能迅速有效處置。

近期國內接連發生新建大樓火災案件，引發社會對高樓救災能量的關注。第六大隊大隊長邱淵明表示，雲梯車是高樓火災搶救的重要裝備，除仰賴平時落實保養維護外，更須透過反覆實地操作訓練，讓新進人員熟悉雲梯伸展角度控制、升降平台穩定度掌握及高空放水射程判斷等關鍵技巧，才能在實戰中精準、安全完成任務。

本次訓練除模擬高空射水情境外，也同步要求操作人員熟稔車輛定位、支撐腳架架設及周邊安全警戒流程，從地面管制到高空操作進行完整演練，藉此強化團隊默契與標準作業程序，全面提升高樓火災整體搶救效能。

市長黃偉哲表示，消防局新春救災不打烊，也提醒市民朋友平時應落實居家防火管理，定期檢視用電、用火安全，從源頭降低災害發生風險，共同守護家園安全。



消防局長楊宗林指出，守護市民生命財產安全是消防局的核心任務，面對即將到來的農曆連假，消防局已完成各項整備與訓練，確保第一線人員隨時保持最佳救災戰力，為市民安全嚴陣以待。