　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新春將至，防災工作不因年節而停歇，為強化高樓建築火災搶救能力，台南市消防局第六救災救護大隊，近日於駐地實施雲梯車高空放水訓練，督導各分隊消防人員實際操作演練，提升高空作業熟練度與救災應變能力，確保面對突發高樓火警時能迅速有效處置。

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

近期國內接連發生新建大樓火災案件，引發社會對高樓救災能量的關注。第六大隊大隊長邱淵明表示，雲梯車是高樓火災搶救的重要裝備，除仰賴平時落實保養維護外，更須透過反覆實地操作訓練，讓新進人員熟悉雲梯伸展角度控制、升降平台穩定度掌握及高空放水射程判斷等關鍵技巧，才能在實戰中精準、安全完成任務。

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

本次訓練除模擬高空射水情境外，也同步要求操作人員熟稔車輛定位、支撐腳架架設及周邊安全警戒流程，從地面管制到高空操作進行完整演練，藉此強化團隊默契與標準作業程序，全面提升高樓火災整體搶救效能。

市長黃偉哲表示，消防局新春救災不打烊，也提醒市民朋友平時應落實居家防火管理，定期檢視用電、用火安全，從源頭降低災害發生風險，共同守護家園安全。

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林指出，守護市民生命財產安全是消防局的核心任務，面對即將到來的農曆連假，消防局已完成各項整備與訓練，確保第一線人員隨時保持最佳救災戰力，為市民安全嚴陣以待。

▲南消第六救災救護大隊於駐地實施雲梯車高空放水訓練，提升高樓救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

南投縣政府攜手人安基金會　春節前夕贈街友1600元紅包、年菜

新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

發錢了！嘉義竹崎鄉5000元振興金　2/6起發放

年關將至防災不鬆懈　南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

不讓長輩孤單！鹿草鄉公所推寒冬送暖　物資分送獨居家戶

金門便當店暖心送餐　150份便當慰勞清潔隊員辛勞

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

南投縣政府攜手人安基金會　春節前夕贈街友1600元紅包、年菜

新春防災不打烊　南消第六大隊雲梯車高空放水訓練強化救災戰力

發錢了！嘉義竹崎鄉5000元振興金　2/6起發放

年關將至防災不鬆懈　南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

不讓長輩孤單！鹿草鄉公所推寒冬送暖　物資分送獨居家戶

金門便當店暖心送餐　150份便當慰勞清潔隊員辛勞

防長時間用手機傷眼　醫教3招不乾澀：追劇空檔溫敷10分鐘有效

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

地方熱門新聞

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

金湖警成功守住民眾70餘萬元

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　排隊點燈人潮恐再爆棚

更多熱門

相關新聞

南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

年關將至，用火、用電風險同步升高，台南市政府消防局第1大隊為強化轄區內工廠消防安全與災害應變能力，5日聯合所屬8個消防分隊，前往位於白河區的康美運動科技有限公司實施消防安全聯合踏勘，強調「事前預防重於事故救災」，以降低災害風險、保障公眾生命財產安全。

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

嘉藥藥學系赴日實習親身體驗日本防災醫療體系

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火提醒春節用火用電安全

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火提醒春節用火用電安全

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

鍛鍊專業、科技救災！南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

警消共構新據點南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

警消共構新據點南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

關鍵字：

新春防災南消第六大隊雲梯車高空救災

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面