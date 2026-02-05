　
社會 社會焦點 保障人權

北港武德宮清晨火警！起火點位於「幹部辦公室」　主委PO文曝無奈

▲▼ 雲林北港武德宮今晨發生火警，並未影響信眾參拜 。（圖／翻攝自林安樂臉書，下同）

▲雲林北港武德宮今晨發生火警，並未影響信眾參拜 。（圖／翻攝自林安樂臉書，下同）

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮5日清晨5時36分發生火警，廟宇1、2樓冒出濃濃黑煙，消防局獲報出動9車18人趕赴搶救，迅速撲滅，幸未造成人員傷亡，也無神像受損。主委林安樂發文表示，因幹部辦公室充電不慎致鋰電池爆炸釀災，並未影響廟宇運作。

經查，起火點位於廟宇1樓右後方堆放金紙及雜物處發生燃燒，2樓僅受煙燻影響，未有延燒情形，雲林縣消防局獲報出動各式消防車輛8部、救護車1部、消防人員18名，拉水線灌救，於6時14分完全撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，現場無人傷亡。

▲▼ 雲林北港武德宮今晨發生火警，並未影響信眾參拜 。（圖／翻攝自林安樂臉書，下同）

但武德宮主委林安樂發文表示，因幹部辦公室內充電不慎，造成鋰電池爆炸釀災，火警發生3分鐘後即通報消防，「消防隊於八分鐘內趕到，七分鐘內控制火勢，不久，即展開復原作業，以上時點皆有官方記錄。」

林安樂指出，宮內與信眾參拜動線自始至終未受影響，僅辦公室內三位辦公室需換位置辦公，「但比起無辜的主委這實在算不了什麼！再次感謝所有親友長官，所有資訊都如實提供，比較無趣請多見諒！」

▲▼雲林縣北港鎮武德宮清晨火警。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲武德宮清晨火警，1、2樓冒出濃濃黑煙。（圖／記者游瓊華翻攝）

相關新聞

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

澎湖縣白沙鄉岐頭村5日清晨發生一起火警！警消接獲民眾報案，岐頭村一處資源回收場起火燃燒，現場黑煙密布且火勢迅速蔓延，隨即派遣第二大隊及白沙分隊等單位，共計6車11人趕赴現場搶救。救護人員抵達後發現，現場燃燒物多為塑膠廢棄物，火光沖天，所幸經搜救後確認無人員受困傷亡，目前消防人員仍持續在場佈線搶救中。

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

看見13年等待　賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

看見13年等待　賴奕卲返鄉守護偏鄉口腔健康

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

雲林北港武德宮火警

