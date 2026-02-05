　
    • 　
>
地方 地方焦點

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

▲▼工地,安全,臺北市政府勞動局,科技,降災,職安。（圖／業者提供）

▲透過攝影機影像，套用AI分析施工現場人員活動、機具運作及周邊環境變化。

圖、文／臺北市政府勞動局提供

為推動臺北市成為「國際安全之都」，臺北市政府勞動局致力推動及提升營造工地安全與創新之降災作為，特於2023年訂定「臺北市工安科技降災平安4年計畫」，強力要求工程主辦機關（勞動檢查處、捷運工程局及所屬機關、都市發展局及所屬機關、工務局及所屬機關、自來水事業處及所屬機關），實施攝影監視設備、建築資訊模型、人工智慧等數位科技防災管理，提高職業安全衛生管理之量能，以降低營造業重大職業災害死亡人數。

臺北市政府勞動局表示，健康與安全的勞動力是國家社會永續發展的重要基石，企業若要提升競爭力，必須營造安全且友善的工作環境，以吸引並留住優秀人才，進一步提升工作效率與創新能力。因此，勞動局每年皆舉辦的「臺北市勞動安全獎選拔及表揚活動」，設有優良單位獎、優良人員獎、工安創意獎及特殊貢獻獎等四獎項，鼓勵事業單位重視職安，期望促進勞資雙贏。

▲▼工地,安全,臺北市政府勞動局,科技,降災,職安。（圖／業者提供）

▲臺北市勞動安全獎選拔及表揚活動。

▲▼工地,安全,臺北市政府勞動局,科技,降災,職安。（圖／業者提供）

▲臺北市政府副市長張溫德親自體驗工地門禁智能化系統。

根據統計，從2019年至2023年間，臺北市營造業重大職災死亡60人，其中北市府及中央政府的公共工程則為21人。對於一向為高風險行業的營造業，常因作業環境複雜及變動，造成職業災害不斷，臺北市政府勞動局表示，近年來北市除加強勞動監督檢查及輔導外，並於2023年起執行「工安科技降災平安4年計畫」，2024年已出現成效，除了台北市轄內公共工程達成「零重大職業災害」，創下歷年最低紀錄，而民間工程亦降低至5人。

在營造業運用科技提升工地安全方面，包含智慧工地管理、即時監測科技、創新安全措施等，臺北市政府勞動局也表示，應用科技全面提升職場安全衛生環境，打造優質城市是臺北市重要的勞動政策與目標，期許2023年度至2026年度減災目標人數為：本市營造業/本府公共工程職災死亡人數降低至11人/3人、10人/3人、9人/2人、8人/2人。

▲▼工地,安全,臺北市政府勞動局,科技,降災,職安。（圖／業者提供）

▲整合環境感應器，環境指標數據即時傳送，提升施作現場安全性與管理效率。

同時，為推動市府公共工程實施科技智慧降災管理，臺北市捷運工程局也特舉辦營造工程科技降災觀摩會，以信義線東延段工程為示範案例，針對捷運工程等大型公共建設，示範科技降災相關具體作為，展示智慧工地安全管理解決方案，其中包括：透過攝影機影像，套用AI分析施工現場人員活動、機具運作及周邊環境變化；施作過程中，未佩戴安全裝備時，系統即時發送警告，並連動現場燈光示警，避免憾事發生。此外，搭建過程中的空橋、電梯井等有墜落風險的危險區域，也配備智慧圍籬，做侵入警示與即時通知發送，將墜落風險降至最低。

臺北市政府勞動局強調，職場安全是勞工最基本的權益，更是城市永續發展不可或缺的一環，其中營造業一直是職業災害發生率偏高的產業，如何導入科技強化管理，是當前的重要課題，政府勞動局未來將持續推動創新科技應用，讓營造業的工作環境更安全、更有效率。

(臺北市政府勞動局 廣告)
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

