　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲北捷「三重國小」捷運站無差別攻擊危安實兵演練現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府、新北市政府今（5日）下午於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。不過，新北端發送細胞簡訊時，首封訊息竟未標示「演練」，造成民眾恐慌。台北市長蔣萬安回應，今天的演練事先都有說明，這是三階段演練，包括12月16日、1月22日及今天2月5日，事先都有宣導演練場域不要驚慌；代表新北市長侯友宜視導的新北市副市長朱惕之則說，演練前都有預先通知及相關規畫，希望民眾都能夠安心。

高強度無差別攻擊危安實兵演練今日下午1時30分於新北市捷運三重國小站展開，維安演練可以說是相當逼真，有兩名歹徒無差別攻擊，分別是位於月台及車廂內，演練項目包括橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

不過，周遭民眾收到的細胞簡訊上，僅寫「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域」，中英文版本均無標示「演練」，過幾分後才再寄出標有「演練」的簡訊。令不少民眾狐疑，「發生什麼事？」更有人恐慌大喊，「又發生砍人事件？」

新北市消防局應變科長蕭力愷表示，應該是認知上的落差，這一塊會加強，畢竟地方政府比較少發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練。

▲維安簡訊並未加註「演練」一詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲維安簡訊並未加註「演練」一詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」　蔣萬安提醒別降低警戒心

民眾嚇壞！雙北維安演習簡訊未註明「演練」　新北：認知落差

台積電3奈米晶片製程落腳日本　藍：矽盾成破窗護國神山不再護台

有地借不到錢！原住民保留地開放信貸政策上路　陳瑩台東連跑四場解惑

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

賴清德批接受「九二共識」是促統　國民黨：本就有各自解釋空間

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」　蔣萬安提醒別降低警戒心

民眾嚇壞！雙北維安演習簡訊未註明「演練」　新北：認知落差

台積電3奈米晶片製程落腳日本　藍：矽盾成破窗護國神山不再護台

有地借不到錢！原住民保留地開放信貸政策上路　陳瑩台東連跑四場解惑

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

賴清德批接受「九二共識」是促統　國民黨：本就有各自解釋空間

防長時間用手機傷眼　醫教3招不乾澀：追劇空檔溫敷10分鐘有效

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

【也太親民啦～】老闆不會英文依舊熱情對待外國觀光客！

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

更多熱門

相關新聞

大安區爆漢他病毒死亡　蔣：全市地毯式清消

大安區爆漢他病毒死亡　蔣：全市地毯式清消

台北大安區70多歲男子染漢他病毒發病8天後身亡，成為今年首例死亡案例，而且在死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡；環保單位進行捕鼠作業，2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。儘管市府已經展開清消，但近日又接連爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠的畫面，市長蔣萬安今（5日）下午受訪表示，早上已召集全市12個行政區，進行大清掃的動作，也就是全面地毯式清消，以及環境整潔。

馬岡潮間帶生態疑遭毒害　里長怒斥生態殺手

馬岡潮間帶生態疑遭毒害　里長怒斥生態殺手

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

民眾嚇壞　雙北維安演習簡訊未註明「演練」

民眾嚇壞　雙北維安演習簡訊未註明「演練」

突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息

突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息

關鍵字：

北捷雙北維安演習細胞簡訊新北市蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面