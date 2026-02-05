維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

▲北捷「三重國小」捷運站無差別攻擊危安實兵演練現場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府、新北市政府今（5日）下午於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練。不過，新北端發送細胞簡訊時，首封訊息竟未標示「演練」，造成民眾恐慌。台北市長蔣萬安回應，今天的演練事先都有說明，這是三階段演練，包括12月16日、1月22日及今天2月5日，事先都有宣導演練場域不要驚慌；代表新北市長侯友宜視導的新北市副市長朱惕之則說，演練前都有預先通知及相關規畫，希望民眾都能夠安心。

高強度無差別攻擊危安實兵演練今日下午1時30分於新北市捷運三重國小站展開，維安演練可以說是相當逼真，有兩名歹徒無差別攻擊，分別是位於月台及車廂內，演練項目包括橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

▲台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

不過，周遭民眾收到的細胞簡訊上，僅寫「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域」，中英文版本均無標示「演練」，過幾分後才再寄出標有「演練」的簡訊。令不少民眾狐疑，「發生什麼事？」更有人恐慌大喊，「又發生砍人事件？」

新北市消防局應變科長蕭力愷表示，應該是認知上的落差，這一塊會加強，畢竟地方政府比較少發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練。

▲維安簡訊並未加註「演練」一詞。（圖／記者鄭佩玟攝）