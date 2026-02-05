隱形殺手藏深山！基隆動保所深度淨山　強勢拆除非法鳥網

▲嚴防非法捕鳥，基隆推深度淨山拆鳥網守護生態。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市動物保護防疫所為強化野生動物保育工作，遏止非法捕捉野生鳥類行為，於1月13日、14日及2月3日辦理「深度淨山拆除鳥網行動」，委由台灣猛禽協會執行，並邀集具備實務經驗的志工與專業人士共同投入拆除作業，針對山區非法設置鳥網的高風險點位展開清除行動。

動保所指出，本次行動特別鎖定地勢險峻、位置偏遠或設置高度較高的鳥網地點，這些區域多為先前巡查及拆除作業中，因距離遙遠、地形複雜及高度限制等安全因素，未能即時處理的點位。因此，本次行動規劃進行更深入的清查與拆除，以降低非法鳥網對野生鳥類族群造成的長期威脅。

行動當天適逢降雨，山區道路及地面濕滑，攀爬與拆除作業風險明顯提升，增加執行難度。參與人員仍秉持安全優先原則，在完善分工與相互支援下，順利完成多處鳥網拆除任務。過程中也發現有野生鳥類受困於鳥網，顯示非法設置鳥網對鳥類生存安全造成即時且嚴重危害，凸顯持續清除行動的必要性與迫切性。

基隆市動保所長陳柏廷表示，非法設置鳥網不僅違反《野生動物保育法》相關規定，也可能導致鳥類誤捕、受傷甚至死亡，對生態系統造成難以回復的衝擊。動保所未來將持續結合專業保育團體力量，定期規劃拆除鳥網行動，並與鳥類保育團體及警察機關加強橫向聯繫，透過巡查、通報與監控機制，防止鳥網再度設置，降低非法捕捉行為發生。

動保所也呼籲市民共同守護野生動物，如於山區、農地或林地發現疑似非法設置的鳥網、陷阱或其他捕捉野生動物器具，可立即通報基隆市動物保護防疫所（02-2428-0677轉202），或撥打1999市民專線反映，共同打擊非法行為，守護基隆珍貴的野生鳥類資源與生態環境。