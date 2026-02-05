3人上吐下瀉疑食物中毒　台中壽喜燒名店認錯：蛋慕斯惹禍

記者鄧木卿／台中報導

台中有3名網友相偕去西區一家新開的壽喜燒用餐，返家後竟出現嚴重腹瀉，體溫一度飆至40度，打點滴、吃退燒藥都沒用，於是將住院照po上網提醒，店家得知後也在下面留言道歉，承認蛋慕斯應該是問題來源，除主動通報衛生局食安處化驗之外，並承擔醫療費用以及損失。

消費者事後PO文，「應該是沒有這麼巧的事齁，全程使用公用夾子，無口水接觸，且用餐前與友人都無症狀，三個人吃一樣的餐廳，三個人都發燒上吐下瀉......」引發熱議，台中市食安處也立即派人前往現場稽查。

▲3人開心吃壽喜燒後竟出現上吐下瀉，高燒40度，食安處前往稽查。（圖／食安處提供，下同）

店家表示，推估事件應發生在2月1日晚上7點過後，事發第一時間，已主動聯繫受影響的客人，經初步回溯，問題來源應是蛋慕斯，已先暫停使用。

店家強調，公司絕對堅持使用生食級雞蛋，絕對不會混用其它雞蛋，並且每日清洗氮氣瓶，並上傳回報都沒有偷工減料，造成這次的事件確實是不夠謹慎造成，在沒有100%的安全保障之前，都不會提供蛋慕斯這項產品。致上最深的歉意，並且立即提供慰問聊表歉意。

台中市食安處表示，有關西區某餐廳發生7人用餐，3人疑似食品中毒事件，2月3號當日接獲民眾通報後，便至現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計兩週出爐。

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依食品安全衛生管理法處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。