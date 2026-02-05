　
國際

鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年

▲▼鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年。（圖／翻攝蘭開斯特郡警方、OR-1學區）

▲內布拉斯加州一間完全中學爆發師生性醜聞。（圖／翻攝OR-1學區）

記者吳美依／綜合報導

美國內布拉斯加州傳出校園性醜聞，26歲教師佩斯特（Cody Pester），與剛畢業的18歲女學生發展出不當關係，遭警方逮捕並被指控相關罪名，最重可能面臨20年有期徒刑。

畢業起密切往來　關係迅速升溫

《每日郵報》報導，佩斯特任職於帕米拉完全中學（Palmyra Junior-Senior High School），除了擔任教師，也兼任摔角教練。去年12月下旬，蘭開斯特郡（Lancaster County）警方接獲檢舉後展開調查，進而揭發了這段關係。

根據調查結果，2025年5月10日女學生畢業當天起，佩斯特開始透過簡訊與對方頻繁聯繫。到了同年8月8日，雙方往來訊息數已高達1.3萬則。

據悉，兩人先前曾在一場體育賽事上見過面。而首席副警長胡欽（Ben Houchin）在記者會中指出，這段關係於2025年7月18日發展為性關係。

▼佩斯特承認與對方發生性關係。（圖／翻攝蘭開斯特郡警方）

▲▼鎖定18歲女學生！美男師「等她畢業」秒下手　最重恐關20年。（圖／翻攝蘭開斯特郡警方、OR-1學區）

雙方坦承踰矩　他火速被開除

今年1月23日，女學生接受調查時，證實雙方在去年7、8月期間多次發生性關係。佩斯特1月26日被捕後，坦承當月就與對方發生性行為6次左右。

校方得知消息後，已立即將佩斯特停職，並解除其教練職務。學區也對家長發出通知函，「我們已將佩斯特先生從所有教學及課外活動職務中移除，並全力配合執法單位調查」，同時宣布為可能受影響的學生提供諮商輔導。

州法律嚴格規範　最重恐判20年

儘管女學生當時已年滿18歲且完成學業，但根據內布拉斯加州法律，教師不得在學生畢業後的90天內，與其發生親密關係。

佩斯特被指控「以學校官員身分進行性虐」，該罪名最高量刑為20年監禁。他的保釋金從10萬美元（約新台幣316萬元）降至1萬美元（約新台幣31.6萬元）後獲釋，目前尚未進行認罪答辯，預計3月再次出庭。

 
