地方 地方焦點

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣政府辦理環境清潔週，打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今（5）日上午在縣治特區的彩虹夜市旁空地辦理「115年嘉義縣環境清潔週起跑活動」，以「馬躍嘉園迎燈會．清淨家園展縣容」為主題，為農曆春節和即將登場的2026台灣燈會，號召各界共同投入環境整備行列，提前為國內外遊客打造明亮、整潔、舒適的賞燈環境。

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

彩虹夜市後方的排水溝，由於長期未清理而積滿垃圾，不僅影響周邊環境，還可能對鄰近的荷包嶼大排造成排水困難。在環保局抓斗車與環保志工的協助下，排水溝的通暢度和整潔度得到顯著改善。

商圈店家使用高壓沖水機清除地面上的髒污；水溝內頑固的油汙，則進一步使用高溫高壓沖水機清洗；活動中，亦針對亞洲無人機AI創新應用研發中心前的行道樹進行雜草修剪，進一步強化縣治特區的綠化與美觀。

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，傳統上，農曆春節前夕，家戶通常會進行除舊布新、大掃除，而公共區域的清潔工作則需由縣府環保局、鄉鎮市公所清潔隊等跨局處單位共同協助。今年的大掃除與往年有所不同，因為嘉義縣即將迎來2026台灣燈會，且每年燈會至少吸引500萬人次參觀。為了迎接大量外地遊客來嘉義過年，翁章梁呼籲鄉親們共同維護環境整潔，為來訪的遊客提供良好的觀光體驗。

環保局長張輝川表示，清潔週期間將加強宣導居家環境整理、病媒蚊孳生源清除及大型廢棄家具清運服務，並針對燈會展區及周邊重要道路強化清掃與消毒作業，營造安全、衛生且舒適的賞燈動線。

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

張輝川也呼籲民眾，年節大掃除時務必配戴口罩與手套，發現鼠類排泄物應先以稀釋漂白水消毒後再行清理，以降低感染風險。

環保局提醒，農曆正月初一至初三（2月17日至2月19日）停止垃圾收運，正月初四（2月20日）起恢復清運，請民眾配合公告時間，提前完成垃圾分類與整理。

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次環境清潔週活動由嘉義縣環境保護局主辦，邀集嘉義縣政府建設處、水利處、台灣糖業股份有限公司、嘉義縣縣府太子商圈觀光發展協會、八德宮夜市管理委員會、各鄉鎮市公所代表及環保志義工等跨局處共同參與。

▲▼ 嘉義縣政府辦理環境清潔週 打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

會場旁同時展示彩繪清潔車，不僅美化市容、增強垃圾車的視覺吸引力，也讓環保的理念更貼近民眾生活。

02/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【傷口10cm】警頭被砍2大洞ICU觀察中！ 兇嫌「胸口中彈」不治身亡

相關新聞

2026台灣燈會在嘉義縣　啟動最高規格防災演練

2026台灣燈會在嘉義縣　啟動最高規格防災演練

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大登場，因應活動期間大量人潮湧入，嘉義縣政府今（2）日在永慶高中前台灣燈會場地舉辦「防災應變演練」，由縣長翁章梁親自擔任指揮官，全面檢視各項突發狀況應變處置作為，期盼將危害事故及人員傷亡降至最低，達成「零事故、零傷亡」目標。

2026台灣燈會　「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光

2026台灣燈會　「鄒族傳說燈區」亮點搶先曝光

2026台灣燈會嘉義服務站全新升級

2026台灣燈會嘉義服務站全新升級

2026台灣燈會嘉義永續海洋燈區開幕

2026台灣燈會嘉義永續海洋燈區開幕

春節掃除「3種清潔劑」最實用　家事達人教撇步：重油垢先浸泡

春節掃除「3種清潔劑」最實用　家事達人教撇步：重油垢先浸泡

嘉義環境清潔週台灣燈會彩虹夜市春節大掃除

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

