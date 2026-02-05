115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

▲嘉義縣政府辦理環境清潔週，打照舒適整潔的新春賞燈環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今（5）日上午在縣治特區的彩虹夜市旁空地辦理「115年嘉義縣環境清潔週起跑活動」，以「馬躍嘉園迎燈會．清淨家園展縣容」為主題，為農曆春節和即將登場的2026台灣燈會，號召各界共同投入環境整備行列，提前為國內外遊客打造明亮、整潔、舒適的賞燈環境。

彩虹夜市後方的排水溝，由於長期未清理而積滿垃圾，不僅影響周邊環境，還可能對鄰近的荷包嶼大排造成排水困難。在環保局抓斗車與環保志工的協助下，排水溝的通暢度和整潔度得到顯著改善。

商圈店家使用高壓沖水機清除地面上的髒污；水溝內頑固的油汙，則進一步使用高溫高壓沖水機清洗；活動中，亦針對亞洲無人機AI創新應用研發中心前的行道樹進行雜草修剪，進一步強化縣治特區的綠化與美觀。

翁章梁表示，傳統上，農曆春節前夕，家戶通常會進行除舊布新、大掃除，而公共區域的清潔工作則需由縣府環保局、鄉鎮市公所清潔隊等跨局處單位共同協助。今年的大掃除與往年有所不同，因為嘉義縣即將迎來2026台灣燈會，且每年燈會至少吸引500萬人次參觀。為了迎接大量外地遊客來嘉義過年，翁章梁呼籲鄉親們共同維護環境整潔，為來訪的遊客提供良好的觀光體驗。

環保局長張輝川表示，清潔週期間將加強宣導居家環境整理、病媒蚊孳生源清除及大型廢棄家具清運服務，並針對燈會展區及周邊重要道路強化清掃與消毒作業，營造安全、衛生且舒適的賞燈動線。

張輝川也呼籲民眾，年節大掃除時務必配戴口罩與手套，發現鼠類排泄物應先以稀釋漂白水消毒後再行清理，以降低感染風險。

環保局提醒，農曆正月初一至初三（2月17日至2月19日）停止垃圾收運，正月初四（2月20日）起恢復清運，請民眾配合公告時間，提前完成垃圾分類與整理。

本次環境清潔週活動由嘉義縣環境保護局主辦，邀集嘉義縣政府建設處、水利處、台灣糖業股份有限公司、嘉義縣縣府太子商圈觀光發展協會、八德宮夜市管理委員會、各鄉鎮市公所代表及環保志義工等跨局處共同參與。

會場旁同時展示彩繪清潔車，不僅美化市容、增強垃圾車的視覺吸引力，也讓環保的理念更貼近民眾生活。