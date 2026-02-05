南投縣政府攜手人安基金會　春節前夕贈街友1600元紅包、年菜

▲南投縣政府春節前夕寒冬送暖、關懷街友。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

歲末寒冬，南投縣社會及勞動局攜手人安基金會、埔里鎮公所一起關懷街頭街友朋友，除由縣府提供每人1000元紅包、保暖衣物等禦寒物資，人安基金會南投平安站亦加碼600元紅包及年菜禮包，亦安排轄內列冊街友至旅館臨時住宿或至南投平安站短期安置服務，讓街友朋友在春節期間仍感受到社會的溫暖與關懷。

南投縣列冊關懷的街友人數為39位（安置17位、街頭22位），縣府社會及勞動局長林志忠昨天率同仁發放現金紅包，並提供保暖外套、手套、毛帽、圍巾、背心、刷毛衣褲、內褲及暖暖包等禦寒物資，再加上人安基金會南投平安站的年菜禮包，包含有古早香芋飯、椒鹽素拼香、精選豬肉鬆、福運秋刀魚、御品佛跳牆、琥珀獅子頭、開運好食雞。

林志忠表示，春節是家人團聚的重要時刻，但許多街友朋友因種種因素無法返家過年，面臨艱難的生活處境，為讓他們在特別的節日感受到社會的溫暖與關懷，縣府持續推動多元化的關懷與服務措施，關注街友的基本生活需求，提供生活協助及就業輔導等實質支持。

另人安基金會南投平安站多年來與縣府攜手共同守護弱勢族群，包括愛心午、晚餐供應服務、社會關懷與訪視活動、節慶關懷、臨時安置與個案協助等，縣府特予頒發感謝狀；各鄉（鎮、市）公所在遊民輔導工作上，亦提供本府即時性的協助，共同為南投縣打造更有愛的社區環境。