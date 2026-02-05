「橘色惡魔」畢業生自發集結　311來台演出延續台日友情

▲「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部將在3月11日來台演出，用音樂延續台日友情。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

適逢311東日本大地震15周年，也是台日相互扶持的重要時刻，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部121期畢業校友近30人，懷抱對音樂的熱情與對台灣的深厚情感，將以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃於今年3月11日來台演出，門票預計2月10日開賣，以音樂延續台日友情。

▲日本京都橘高校吹奏樂部在台掀起「橘色惡魔旋風」。（圖／文化總會提供）



文化總會表示，這次音樂會以「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」為主題，象徵橘高校吹奏樂部歷次來台演出所累積的情誼。適逢311東日本大地震15周年，為感謝當年台灣對日本的援助，校友樂團也特別選在3月11日舉辦音樂會，向台灣觀眾獻上誠摯感謝，期盼透過音樂讓台日友情持續延續。

「橘高校吹奏樂部」連續5年榮獲全日本行進管樂大賽金賞，2022年首次受邀來台，成為史上首支登上台灣國慶大會演出的外國表演團體；隔年又於高雄夢時代、台北西門町舉辦踩街遊行，並首度登上國家音樂廳舉辦售票音樂會，在台掀起「橘色惡魔旋風」，而121期成員正是連續兩年來台的重要成員之一。

▲橘高校吹奏樂部121期畢業校友近30人，將以「橘色友誼 Alumni Band（校友樂團）」之名再次集結，自發性籌劃311來台演出。（圖／文化總會提供）



指揮鎌田ゆりな透露，「好想再和大家一起演出，回到那閃閃發光的高中時光！」她也分享，過去兩次台灣演出經驗讓她深刻感受到，即使語言不同，仍能透過音樂緊密連結彼此的心，「雖然這次是26人的編制，但會展現不輸大編制的氣勢，為觀眾帶來明亮、充滿能量的舞台。」

橘高校吹奏樂部教練島奈央也表示，15年來深刻感受到台日之間的友誼愈發深厚，若能藉由此次演出，將感謝與祝福傳達給觀眾，將感到無比欣慰。

▲「橘色惡魔」121期畢業校友近30人將來台演出，用音樂延續台日友情。（圖／文化總會提供）

121期成員於去年自橘高校畢業後，以校友樂團形式再度聚首，在玉山銀行支持、文化總會協助下，促成此次來台，並將與榮獲2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍的「建中樂旗聯隊」交流，以學長姊身分分享經驗，傳遞對音樂的熱情。

「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情 2026來台音樂會」將於3月11日晚間7時30分，在台北表演藝術中心大劇院登場，門票於2月10日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活平台啟售，更多資訊可關注文化總會社群平台。

▼適逢311東日本大地震15周年，「橘色惡魔」將來台演出，用音樂延續台日友情。（圖／文化總會提供）